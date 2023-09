Cheiro de mulher rica: confira as fragrâncias da Natura e O Boticário neste estilo

Para se sentir uma mulher rica não precisa ter dinheiro no bolso e os perfumes a seguir são prova disto. Estes aromas despertam elegância e luxúria e te fazem uma mulher poderosa. Confira!

Humor de Salto Alto - Natura (2019)

A nota de topo é Limão. As notas de coração são: Morango Silvestre e Champanhe. A nota de fundo é Priprioca.

Linda - O Boticário (2003)

As notas de topo são: Folha de Violeta, Bergamota, Toranja e Bambú. As notas de coração são: Gardênia, Pimenta Rosa, Jasmim, Anis, Tiaré, Bagas Vermelhas, Framboesa e Frésia. As notas de fundo são: Almíscar, Fava Tonka, Sândalo, Âmbar, Benjoim e Cedro da Virgínia.

Essencial Ato - Natura (2023)

As notas de topo são: Priprioca, Framboesa, Notas Aquosas, Maçã, Cassis, Mandarina, Limão e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Rosa, Flor do Pau-Brasil, Lírio-do-Vale, Notas Solares, Osmanthus, Jasmim Sambac e Flor de Laranjeira. As notas de fundo são: Almíscar, Patchouli, Baunilha e Âmbar.

Accordes Harmonia - O Boticário (2006)

As notas de topo são: Petitgrain, Quincã, Kiwi e Mandarina. As notas de coração são: Violeta, Lírio-do-Vale, Jasmim, Ylang Ylang, Angélica e Frésia. As notas de fundo são: Almíscar, Fava Tonka, Sândalo, Cedro da Virgínia, Musgo de Carvalho, Âmbar e Vetiver.

Kriska Beleza - Natura (2016)

Os acordes que possui este perfume são Fava Tonka, Jasmim, Magnólia e Âmbar

Glamour Midnight - O Boticário (2023)

As notas de topo são: Ameixa, Tâmaras e Amêndoa. As notas de coração são: Especiarias Exóticas, Cacau, Benjoim e Orquídea Negra. As notas de fundo são: Âmbar, Patchouli, Leite e Bálsamo do Peru.

