Perfumes masculinos ideais para ALTAS TEMPERATURAS

A partir desta segunda-feira (18) e seguindo os próximos dias o país irá passar por uma onda de calor, com termômetros podendo passar dos 40 graus.

Com as altas temperaturas, é preciso tomar cuidados com a saúde, ingerindo bastante líquido, utilizando protetor solar e optando por uma roupa confortável e fresca.

Mas além da vestimenta, um item que não pode falhar é o perfume, mas preste bem atenção, pois sol não combina com perfumes fortes ou doces!

Para não errar, a seguir você confere uma lista com os 5 melhores perfumes para o calor, que apresentam qualidade e prometem uma ótima fixação.

A lista foi elaborada pelo youtuber Moises Maciel, do canal ‘Meu Perfume’.

Zaad - O Boticário (2006)

Se você preza por qualidade, Zaad, de O Boticário, é o mais indicado da lista. Mesmo com uma fixação não tão potente, seu aroma é diferenciado e esbanja elegância, ideal para quem trabalha em escritório.

As notas de topo são Notas Verdes, Coentro, Bergamota e Bagas de Zimbro ou Junípero. As notas de coração são Noz-moscada indonésia, Cedro, Cravo, Orquídea e Patchouli e as notas de fundo são Musgo sérvio, Almíscar, Sândalo Australiano e Âmbar.

Homem Especiarias - Natura (2016)

Também formal, porém com melhor custo-benefício e maior tempo de fixação, Homem Especiarias, de Natura, é uma fragrância cítrica, com leve toque amadeirado.

As notas de topo são: Laranja, Mandarina, Limão, Bergamota, Toranja e Folhas de Ruibarbo. As notas de coração são: Pimenta Branca, Pimenta Preta, Gengibre, Noz-moscada, Coentro, Elemi e Gerânio. As notas de fundo são: Vetiver, Cedro, Patchouli, Benjoim e Almíscar.

Quasar Ice - O Boticário (2021)

Bem diferente dos perfumes citados anteriormente, Quasar Ice traz um estilo mais jovem, com o aroma aquático se sobressaindo. Ideal para a prática esportiva.

Notas Aquosas, Sálvia, Gelo, Lima e Cardamomo estão nos acordes de topo, seguidos por Artemísia, Lavanda, Gerânio Bourbon, Pimenta e Cedro no coração e Ar da Montanha, Cashmeran, Almíscar, Musgo de Carvalho, Cedro, Âmbar e Sândalo no fundo.

Kaiak Aero - Natura (2018)

Se você busca potência e refrescante, Kaiak Aero é o mais indicado desta lista. Mais informal, também indicado para ser utilizado em dias bem quentes, principalmente para práticas esportivas. Se encaixa também em passeios ao ar livre.

As notas de topo são Ruibarbo, Junípero ou zimbro e Cardamomo. As notas de coração são Notas Oceânicas, Folhas de Violeta e Gerânio e as notas de fundo são Ambrocenide, Almíscar, Cedro e Sândalo.

K - Natura (2018)

Se a sua ideia é combinar potência e refrescância, o ‘irmão mais velho’ de Aero pode ser a escolha perfeita.

As notas que compõem esse perfume são Notas Aquáticas, Abacaxi, Folhas Verdes, Bergamota, Maçã, Limão, Mandarina e Noz-moscada; Pimentas Pretas e Rosas, Lavanda, Junípero ou zimbro, Violeta, Ruibarbo, Gerânio, Sálvia, Rosa e Alecrim e Fava Tonka, Baunilha, Notas Herbais, Sândalo, Âmbar, Cedro, Almíscar, Musgo de Carvalho e Patchouli.

