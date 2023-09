6 perfumes IMPORTADOS que vai deixar um rastro cheiroso por onde você passar

Um dos estilo de perfume mais cobiçados entre os homens é aquele potente, que deixa rastro em qualquer ambiente.

As fragrâncias a seguir são ótimos exemplos disto. Segundo o youtuber ‘Matt Fragrance’, esses são os aromas importados mais potentes e que deixam um rastro intoxicante! Confira.

Joop Homme - Joop! (1989)

As notas de topo são Flor de Laranjeira, Mandarina, Bergamota e Limão de Amalfi. As notas de coração são Canela, Heliotrópio, Jasmim, Cardamomo e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka, Sândalo, Patchouli, Mel, Tabaco e Vetiver.

Phantom Parfum - Paco Rabanne (2023)

As notas de topo são Cardamomo, Ruibarbo, Bergamota e Limão. As notas de coração são Lavanda, Patchouli, Gerânio e Cedro e as notas de fundo são Baunilha, Vetiver do Haiti e Bálsamo-de-Tolu.

Invictus Victory Elixir - Paco Rabanne (2023)

As notas que compõem esse perfume são Baunilha, Olíbano, Âmbar e Fava Tanka.

Midnight Oud - Ard Al Zaafaran (2021)

As notas de topo são Orégano, Pimentão e Bergamota. As notas de coração são Olíbano, Opoponax, Âmbar e Ládano e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Couro, Sândalo e Patchouli.

Bareeq - Junaid Perfumes (2014)

As notas de topo são Baunilha e Gardênia. A nota de coração é Almíscar Branco e a nota de fundo é Rosa.

Fahrenheit Le Parfum - Dior (2014)

As notas de topo são Camurça, Alcaçuz e Mandarina Siciliana. As notas de coração são Folha de Violeta, Rum, Coentro e Cominho e a nota de fundo é Baunilha de Bourbon.

