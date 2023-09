4 perfumes masculinos PERFEITOS para utilizar no escritório

Se você costuma passar muito mais tempo no escritório do que em casa, é preciso fazer desses momentos mais confortáveis, não é mesmo? Além de uma roupa elegante e confortável, uma boca dica para elevar a autoestima no trabalho é utilizar a fragrância correta. Então nada melhor que escolher um ótimo perfume com bom custo-benefício, concorda?

A seguir você confere 4 perfumes elegantes e ideais para o escritório, segundo o canal ‘Homem Cheiroso’.

The Icon Elixir - Antonio Banderas (2023)

Lançado em 2023, este é um perfume agradável, perfeito para o uso no escritório, pois a fragrância não possui tanta projeção.

As notas de topo são Cítricas, seguidas por Cardamomo, Especiarias e Gengibre No coração perfume traz Notas marinhas, Sal Marinho e Lavanda e no fundo Almíscar e Notas Amadeiradas.

Boise Premium - Azza Parfums

Inspirado no perfume de nicho Intense Cedrat Boise, seu aroma traz uma explosão de frutas cítricas, conforme explicado no próprio site da marca. De acordo com ‘Coloral’, apresentador do canal, o aroma de talco é bem presente na fragrância.

LEIA TAMBÉM: 5 perfumes masculinos NACIONAIS e AMADEIRADOS para usar diariamente

Suas notas de topo são Especiarias, Frutas Cítricas e Groselha Preta. Notas de Corpo são Couro, Folhas de Patchouli, Jasmim, Oud e Sândalo Branco e notas de fundo em Almíscar Branco, Âmbar Cinzento, Baunilha, Musgo de Carvalho

Homem Essence - Natura (2016)

Um dos nacionais mais utilizados pelos homens, Homem Essence é versátil, ideal para ser utilizado como perfume assinatura.

As notas de topo são Gengibre, Toranja, Limão e Bergamota. As notas de coração são Cardamomo, Pimenta Preta, Violeta, Canela e Coentro e as notas de fundo são Iso E Super, Âmbar, Cedro, Cashmeran, Madeira Guaiac e Patchouli.

Botica 214 Fiji Paradise - O Boticário (2023)

Outro lançamento de 2023, Fiji Paradise é considerado um dos melhores da marca neste ano, segundo o apresentador. Com um estilo fresco e amadeirado, pode trazer novos ares a sua coleção.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Os 5 melhores perfumes femininos de O Boticário

⋅ Fique longe! Especialista em perfumes indica as fragrâncias masculinas que ele NÃO VOLTARIA a comprar

⋅ Estes são os perfumes femininos mais elogiados do momento; dois deles são nacionais!