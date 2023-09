Os 5 melhores perfumes femininos de O Boticário

A marca de perfumes O Boticário é uma das mais famosas em solo nacional e entre as diversas fragrâncias disponíveis do mercado, algumas delas se destacam entre as mulheres.

A youtuber Gabriela Torres listou os perfumes femininos da marca que são os mais cobiçados. Confira a seguir se você tem algum deles e se concorda com a lista.

Glamour Secrets Black (2010)

As notas de topo são Peônia, Lírio, Laranja e Lírio-do-Vale. As notas de coração são Framboesa, Ameixa, Tiaré e Trigo e as notas de fundo são Pralinê, Baunilha, Âmbar, Almíscar e Sândalo.

Egeo Dolce (2007)

As notas de topo deste perfume são Notas Doces, Framboesa e Nectarina. As notas de coração são Algodão-Doce, Anis, Violeta e Madressilva e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka, Âmbar, Almíscar e Sândalo.

Coffee Woman Seduction (2011)

Lichia, Kiwi e Marmelo são as notas de topo. Chocolate Branco, Cupcake, Ameixa e Jasmim estão no coração e Café, Almíscar, Notas Amadeiradas e Raíz de Orris finalizam a fragrância com as notas de fundo.

Floratta in Blue (1998)

As notas de topo são Chá, Lima, Bergamota, Gerânio e Tintura de Rosa. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Gardênia e Jasmim-Manga e as notas de fundo são Almíscar, Cedro da Virgínia, Sândalo e Vetiver.

Crazy Choices (2020)

As notas que compõem este perfume são Toranja e Tangerina; Flor de Laranjeira, Jasmim, Rosa e Lírio-do-Vale e Patchouli, Baunilha, Âmbar, Madeira Guaiac e Almíscar.

