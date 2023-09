5 perfumes masculinos NACIONAIS e AMADEIRADOS para usar diariamente

O aroma amadeirado é um dos mais queridinhos entre os homens. Contudo, é preciso pesquisar bem para escolher um perfume que se destaca, já que estas fragrâncias costumam apresentar um cheiro parecido.

A lista a seguir, elaborada pelo youtuber Matt Fragrance, traz os 5 perfumes nacionais amadeirados ideais para usar todos os dias do ano.

Homem Especiarias - Natura

As notas de topo são Laranja, Mandarina, Bergamota, Limão, Toranja e Folhas de Ruibarbo. As notas de coração são Pimenta Branca, Pimenta Preta, Gengibre, Noz-moscada, Coentro, Elemi e Gerânio e as notas de fundo são Vetiver, Cedro, Patchouli, Benjoim e Almíscar.

Mr. Wild - GO Man

Na saída traz notas de Bergamota e Sálvia. Já no corpo possui Ylang e Carnation e no fundo apresenta notas de Patchouli, Sândalo e Musgo de Carvalho.

Biografia Assinatura - Natura

Pimenta Preta, Pimenta Rosa, Mandarina e Violeta são as notas de topo, seguidas pelas notas de coração em Alecrim, Lavanda, Couro e Sálvia e fundo em Palo Santo, Breu-Branco, Musgo de Carvalho, Fava Tonka, Cashmeran e Vetiver.

Zaad - O Boticário

As notas de topo são Notas Verdes, Coentro, Bergamota e Bagas de Zimbro ou Junípero. As notas de coração são Noz-moscada indonésia, Cedro, Cravo, Orquídea e Patchouli e as notas de fundo são Musgo sérvio, Almíscar, Sândalo Australiano e Âmbar.

Kaiak Urbe - Natura

As notas que compõem este perfume são Notas Verdes, Maçã, Hortelã, Bergamota, Limão, Mandarina e Dihydromyrcenol; Noz-moscada, Lavanda, Gerânio e Manjericão; Almíscar, Madeiras Exóticas, Sândalo, Âmbar, Cedro e Fava Tonka.

