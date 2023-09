Impactantes e sedutores: confira 5 perfumes nacionais e importados neste estilo

Você gosta de perfumes impactantes e que mostram toda a sua potência no ambiente? Então a lista a seguir é para você.

Segundo o youtuber Taiguara Almeida, as fragrâncias nacionais e importadas listadas são verdadeiras bombinhas sedutoras e chamam a atenção. Confira!

Ilía Completa - Natura (2023)

As notas de topo são Bergamota, Pataqueira, Mandarina e Pimenta Rosa. As notas de coração são Jasmim, Peônia, Rosa, Paramela e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Patchouli, Cedro, Sândalo e Âmbar.

Good Girl Blush - Carolina Herrera (2023)

No topo este perfume abre com Bergamota e Amêndoa Amarga, que segue com um coração em Peônia e Ylang Ylang e finaliza com um fundo de Baunilha e Cumarina.

LEIA TAMBÉM: Fique longe! Especialista em perfumes indica as fragrâncias masculinas que ele NÃO VOLTARIA a comprar

Eudora Golden - Eudora (2023)

Bergamota, Lichia, Framboesa, Cassis, Prunela, Maçã do Amor, Pimenta Rosa e Pera são as notas de topo. Folhas de Violeta, Rosa, Violeta, Jasmim Sambac, Benjoim e Cashmeran são as notas de coração e Patchouli, Baunilha de Madagascar, Cedro, Almíscar, Fava Tonka e Ambertonic estão nas notas de fundo.

White Diamonds en Rouge Elizabeth Taylor (2019)

As notas de topo são Framboesa e Pimenta Rosa. As notas de coração são Rosa, Flor de Laranjeira e Jasmim e as notas de fundo são Patchouli, Baunilha, Âmbar e Vetiver.

Íris - Avatim (2023)

Os acordes presentes neste perfumes nacional são Lírio, Umbu-Cajá, também conhecido Taperebá, Mel, Cacau, Mandarina, Mirtilo, Lótus e Chantilly.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 5 perfumes femininos ELEGANTES e que funcionam MUITO BEM NO CALOR

⋅ Perfumes para iniciantes: confira as fragrâncias masculinas que agradam de primeira

⋅ Perfumes pro rolê: veja as fragrâncias masculinas e femininas que mais combinam com um ambiente descontraído