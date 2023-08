Perfumes pro rolê: veja as fragrâncias masculinas e femininas que mais combinam com um ambiente descontraído Imagem: reprodução O Boticário

Com a correria diária, a ansiedade por um rolê bate muito antes da data. Se você é uma pessoa ansiosa então, provavelmente pensa com antecedência em qual look vai usar, a maquiagem, o calçado e até mesmo o perfume.

Contudo, existem algumas fragrâncias que são perfeitas para o ambiente de descontração, seja um aniversário, um barzinho ou uma balada. Confira a seguir os perfumes masculinos e femininos perfeitos para o rolê!

Masculinos

Eros - Versace

As notas de topo são Hortelã, Maçã Verde e Limão. As notas de coração são Fava Tonka, Ambroxan e Gerânio e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Cedro da Virgínia, Cedro Atlas, Vetiver e Musgo de Carvalho.

Homem Cor.agio - Natura

As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada, Canela, Pimenta Rosa, Toranja, Maçã, Bergamota e Hortelã. As notas de coração são Rosa, Couro, Angélica, Lavanda e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Copaíba, Cumarina, Âmbar, Ládano e Cedro.

212 VIP Men - Carolina Herrera

Maracujá, Lima, Pimenta e Gengibre são as notas de topo. Vodka, Gin, Hortelã e Especiarias são as notas de corpo e Âmbar, Couro e Notas Amadeiradas são as notas que finalizam o perfume.

Egeo Bomb Black - Boticário

As notas que compõem esse perfume são Bergamota, Artemísia, Hortelã, Maçã, Limão e Folhas Verdes; Couro, Musgo, Cedro, Lírio-do-Vale e Immortelle e Caramelo, Açúcar, Âmbar, Baunilha, Patchouli, Tiramisù, Almíscar e Sândalo.

LEIA TAMBÉM: Existe perfume perfeito? Confira as fragrâncias masculinas SEM DEFEITOS e que agradam todo mundo

Femininos

Euphoria – Calvin Klein

As notas de topo são Romã, Caqui e Acorde Verde. As notas de coração são Orquídea Negra, Lótus e Champaca e as notas de fundo são Mogno, Âmbar, Violeta Negra e Chantilly.

Floratta Fleur d’ Éclipse - O Boticário

As notas de topo são: Pimenta Rosa, Lichia, Pera, Creme e Bergamota. As notas de coração são: Rosa Turca, Magnólia, Osmanthus e Ylang Ylang. As notas de fundo são: Almíscar, Vetiver, Patchouli e Âmbar.

Luna Absoluta - Natura

Framboesa, Romã, Pera e Bergamota estão nas notas de topo, seguidas por Orquídea, Rosa, Jasmim Egípcio, Jasmim e Folha de Violeta no coração e Notas Doces, Patchouli da Indonésia, Almíscar, Cashmeran e Cedro no fundo.

Lady Million – Paco Rabanne

As notas que compõem esse perfume são Framboesa, Néroli e Limão de Amalf; Jasmim, Flor de Laranjeira Africana e Gardênia e Mel branco, Patchouli e Âmbar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes nacionais que IRÃO TE FAZER SER NOTADA

⋅ 6 perfumes masculinos BOMBAS e BARATOS e que projetam por horas

⋅ Youtuber revela perfumes DESCONTINUADOS da Natura que estão voltando