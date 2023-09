5 melhores perfumes femininos da Dior para adquirir neste momento

A grife Dior é uma das mais cobiçadas e em sua linha de perfumes traz exemplares totalmente diversificados e que se tornaram o sonho de consumo de muitas mulheres.

Contudo, com diversas fragrâncias disponíveis no mercado, fica difícil escolher qual a melhor da marca ou qual aquela que mais combina com você.

Por isso, a lista a seguir foi feita para te auxiliar, trazendo as 5 melhores fragrâncias femininas atuais da marca para adquirir ainda em 2023. Confira!

J’Adore (1999)

As notas de topo são: Pera, Melão, Magnólia, Pêssego, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são: Jasmim, Lírio-do-Vale, Tuberosa, Frésia, Rosa, Orquídea, Ameixa e Violeta. As notas de fundo são: Almíscar, Baunilha, Amora e Cedro.

Este perfume foi premiado com o FiFi Award Best National Advertising Campaign TV de 2007, considerado o Oscar dos perfumes.

Hypnotic Poison (1998)

As notas de topo são: Coco, Ameixa e Damasco. As notas de coração são: Pau-Rosa, Jasmim, Alcarávia, Tuberosa, Rosa e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Baunilha, Amêndoa, Sândalo e Almíscar.

Miss Dior Blooming Bouquet (2014)

A nota de topo é Mandarina Siciliana. As notas de coração são: Peônia Rosa, Rosa Damascena, Damasco e Pêssego. A nota de fundo é Almíscar Branco.

Joy by Dior Intense (2019)

As notas de topo são: Néroli e Bergamota. As notas de coração são: Jasmim e Rosa de Grasse. As notas de fundo são: Baunilha, Almíscar, Fava Tonka e Sândalo.

Forever and Ever (2002)

As notas de topo são Frésia, Jasmim Aquático e Hera. As notas de coração são Rosa, Flor de Amêndoa e Gerânio. As notas de fundo são: Noz-moscada, Almíscar e Baunilha.

