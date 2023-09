Veja 6 perfumes femininos que são IMPACTANTES E SEDUTORES

Para arrasar em uma balada ou em um encontro, é preciso caprichar no perfume, As fragrâncias a seguir, de acordo com o youtuber Taiguara Almeida, são, impactantes e sedutoras, perfeitas para chamar a atenção de longe.

Hypnotic Poison - Dior (1998)

As notas de topo são: Coco, Ameixa e Damasco. As notas de coração são: Pau-Rosa, Jasmim, Alcarávia, Tuberosa, Rosa e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Baunilha, Amêndoa, Sândalo e Almíscar.

LOV | U Date Night - Avon (2023)

As notas do topo deste perfume são Cereja Preta, Ameixa e Pimenta Rosa. Já no coração a fragrância apresenta o Jasmim, Flor de Laranjeira e Rosa Negra e por fim finaliza com o fundo em Âmbar, Sândalo e Ládano.

Si - Giorgio Armani (2013)

Cassis é a nota que se encontra no topo. Rosa de Maio e Frésia estão nas notas de coração e Baunilha, Patchouli, Notas Amadeiradas e Ambroxan estão no fundo do perfume.

Libre - Yves Saint Laurent (2019)

As notas de topo são Lavanda, Mandarina, Groselha Preta e Petitgrain. As notas de coração são Lavanda, Flor de Laranjeira e Jasmim e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Almíscar, Cedro e Âmbar Cinzento.

Glamour Midnight - O Boticário (2023)

As notas de topo são: Ameixa, Tâmaras e Amêndoa. As notas de coração são: Especiarias Exóticas, Cacau, Orquídea Negra e Benjoim. As notas de fundo são: Âmbar, Patchouli, Leite e Bálsamo do Peru.

My Way - Giorgio Armani (2020)

As notas que estão no topo deste perfume são Flor de Laranjeira e Bergamota. As notas de coração são Tuberosa e Jasmim Indiano e as de fundo Baunilha de Madagascar, Almíscar Branco e Cedro da Virgínia.

