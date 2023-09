Descubra a forma de encontrar o perfume ideal para a sua pele

O perfume é um complemento para a forma como qualquer pessoa se apresenta ao mundo. Combinando-se com o seu pH, as fragrâncias se adaptam à pele de cada um até oferecer um aroma único e que pode se tornar muito característico de sua pessoa. No entanto, encontrar a loção adequada para a nossa pele pode acabar por ser uma tarefa um pouco difícil, mas não impossível. É por isso que hoje vamos lhe contar um truque para que você saiba exatamente qual é o produto que melhor se adaptará a você.

Adquirir uma fragrância não deve ser uma decisão tomada às pressas. Não se trata apenas de um produto complementar à beleza, mas sim do aroma que nos acompanha em cada momento com suas notas que interagem com a química da nossa pele. Existem milhares de notas e essências, onde poderemos encontrar uma para cada personalidade e para cada ocasião e, além disso, os perfumes podem ser caros, portanto, tomar uma boa decisão é imperativo.

Perfumes femininos famosos Imagem: Pexels

Assim você poderá encontrar o seu perfume ideal

Antes de tudo, devemos saber que as fragrâncias não se distinguem da mesma forma ao serem sentidas no ambiente do que quando são pulverizadas na própria pele, devido ao fato de que cada corpo libera notas olfativas diferentes. É por isso que, apesar de você amar o cheiro da fragrância da moda em outras pessoas ou no frasco de teste, isso não significa que você terá o mesmo resultado ao senti-la em sua pele.

Neste sentido, os especialistas recomendam o nosso sentido do olfato e ouvir o que nosso interior nos diz, pois saberá inclinar-se para os aromas que mais nos definem. Nem todas as pessoas estão feitas para fragrâncias cítricas ou florais, por isso, antes de escolher qualquer perfume, devemos saber qual é a família olfativa que mais nos representa.

Ao procurar seu perfume ideal, tente experimentar várias fragrâncias em faixas olfativas e guarde essas amostras em forma de leque. Depois, será hora de escolher aquelas que mais a encantam e experimente-as na sua pele, na face interna do pulso. As primeiras notas são as que duram cerca de quinze minutos, então, você deve cheirar novamente um tempo depois para descobrir como a essência do coração se casa com sua pele. Se isso lhe agradar, então você terá encontrado seu perfume ideal.