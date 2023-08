Estes são os 6 melhores perfumes frescos da atualidade

Com a temperatura no Brasil mudando drasticamente com frequência, é preciso estar preparado para tudo, inclusive para utilizar o perfume certo.

Dias mais quentes, por exemplo, pedem fragrâncias frescas, e é exatamente este tipo de perfume que você vai conferir a seguir.

Segundo o YouTuber Junior Barreiros, os 6 perfumes frescos a seguir são os melhores da atualidade para você utilizar no dia-a-dia.

A Drop d’Issey Issey Miyake (2021)

As notas de topo são Leite de amêndoas e Rosa Damascena. As notas de coração são Lilás, Notas Solares, Jasmim, Anis Estrelado e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Ambroxan e Cedro Atlas.

Terre d’Hermes Eau Givrée - Hermès (2022)

A nota de topo é Cidra. As notas de coração são Bagas de Zimbro ou Junípero e Pimenta Timur e as notas de fundo são Notas Amadeiradas e Notas Minerais.

Dior Homme Sport 2021 - Dior (2022)

Limão, Bergamota e Aldeídos são as notas de topo. Elemi e Pimenta Rosa estão nas notas de coração e Notas Amadeiradas, Olíbano e Âmbar são as notas de fundo.

Light Blue Pour Homme Summer Vibes - Dolce&Gabbana (2023)

As notas que compõem este perfume Limão Siciliano; Ciprest e Madeira de Âmbar.

Turathi Blue - Afnan (2021)

Os acordes de topo são Cítricos. As notas de coração são Âmbar e Notas Amadeiradas e as notas de fundo são Almíscar, Patchouli e Especiarias.

Acqua di Giò Parfum - Giorgio Armani (2023)

As notas de topo são Notas marinhas e Bergamota. As notas de coração são Alecrim, Sálvia Esclaréia e Gerânio e as notas de fundo são Olíbano e Patchouli.

