Existe perfume perfeito? Confira as fragrâncias masculinas SEM DEFEITOS e que agradam todo mundo Imagem: Pexels/Rishi Raut

Encontrar o perfume perfeito é uma tarefa praticamente impossível. Contudo, algumas fragrâncias beiram a perfeição, principalmente devido ao aroma agradável e que rende elogios.

Se você está em busca deste tipo de perfume masculino e tem preferências pelos nacionais, confira a lista a seguir com os perfumes ‘10/10′ da coleção do apresentador do canal ‘Macho Moda’.

Individuel - Montblanc (2003)

As notas de topo são Lavanda, Canela, Abacaxi, Bagas de Zimbro ou Junípero, Hortelã, Bergamota, Alecrim, Cardamomo e Coentro. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Violeta, Gerânio e Jasmim e as notas de fundo são Framboesa, Baunilha, Sândalo, Chocolate amargo, Almíscar, Âmbar, Patchouli, Vetiver e Musgo de Carvalho.

Terre d’Hermès - Hermès (2006)

As notas de topo são Laranja e Toranja. As notas de coração são Pimenta, Sardinheira e Sílex e as notas de fundo são Vetiver, Cedro, Patchouli e Benjoim.

Cool Water - Davidoff (1988)

As notas de topo são Água do Mar, Lavanda, Hortelã, Notas Verdes, Alecrim, Calone e Coentro. As notas de coração são Sândalo, Néroli, Gerânio e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Musgo de Carvalho, Tabaco, Cedro e Âmbar Cinzento.

LEIA TAMBÉM: 6 perfumes masculinos BOMBAS e BARATOS e que projetam por horas

Wanted -Azzaro (2016)

As notas de topo são Limão, Gengibre, Lavanda e Hortelã. As notas de coração são Maçã, Junípero ou zimbro, Cardamomo da Guatemala e Gerânio. As notas de fundo são: Fava Tonka, Madeira de Âmbar e Vetiver do Haiti.

Y Eau de Parfum - Yves Saint Laurent (2018)

As notas de topo são: Maçã, Gengibre e Bergamota. As notas de coração são: Sálvia, Bagas de Zimbro ou Junípero e Gerânio. As notas de fundo são: Madeira de Âmbar, Fava Tonka, Cedro, Vetiver e Olíbano.

Sauvage - Dior (2015)

As notas de topo são Bergamota da Calábria e Pimenta. As notas de coração são Pimenta de Szechuan, Lavanda, Pimenta Rosa, Vetiver, Patchouli, Gerânio e Elemi e as notas de fundo são Ambroxan, Cedro e Ládano.

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

LEIA MAIS:

⋅ Concorda? Estes são considerados os melhores perfumes masculinos importados de todos os tempos

⋅ Youtuber revela perfumes DESCONTINUADOS da Natura que estão voltando

⋅ Perfumes nacionais que IRÃO TE FAZER SER NOTADA