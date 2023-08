6 perfumes masculinos BOMBAS e BARATOS e que projetam por horas

Em dias frios, os perfumes mais chamativos podem ser uma boa escolha para você se destacar. Também chamados de perfumes bombas, estes aromas costumam projetar a longas distâncias e também se manter por horas no corpo.

A seguir, com indicação do youtuber ‘Coloral’, do canal ‘Homem Cheiroso’, você confere 6 perfumes neste estilo.

Bareeq Al Dhahab - Al Wataniah

As notas de topo são Açafrão, Rosa e Pimenta. As notas de coração são Agarwood (Oud), Caramelo, Patchouli e Notas Florais e as notas de fundo são Incenso, Âmbar, Almíscar e Notas Amadeiradas.

Cuba Prestige - Cuba Paris

As notas de topo são Groselha Preta, Bergamota, Toranja e Limão. As notas de coração são Lavanda, Cardamomo, Jasmim e Alecrim e as notas de fundo são Âmbar, Cedro, Ládano, Musgo de Carvalho e Vetiver.

Travis - Macho Moda x Pocket Parfum

Na saída o perfume possui Bergamota, Pera e Heliotrope, seguido por coração em Benjoin, Sândalo e Baunilha e fundo de Musk, Fava Tonka e Incenso.

Silver Scent - Jacques Bogart

Flor de Laranjeira e Limão são as notas de topo, acompanhas de Lavanda, Cardamomo, Noz-moscada, Coentro, Alecrim e Gerânio no coração e Lichia, Fava Tonka, Madeira de Teca e Vetiver no fundo.

Essencial Oud - Natura

As notas que compõem este perfumesão Cardamomo, Açafrão, Bergamota e Elemi; Canela, Pralinê, Gerânio, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Bálsamo de Gurjan e Agarwood (Oud), Copaíba, Patchouli, Sândalo, Cedro, Almíscar, Âmbar, Cashmeran, Abeto e Ambrocenide.

Rebel Biker’s - Viking Brand

As notas de topo são Cravo-da-Índia, Bergamota e Cardamomo. As notas de coração são Jasmim, Rosa e Flor de Laranjeira e ass notas de fundo são Cedro, Sândalo e Patchouli.

