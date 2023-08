Perfumes nacionais que IRÃO TE FAZER SER NOTADA

Sabe aqueles dias que você acorda querendo chamar atenção e coloca a roupa mais bonita que você tem no guarda-roupa? Saiba que esse look para brilhar pode ficar completo com um bom perfume.

Não tem erro! De acordo com a youtuber Eduarda Torres, as fragrâncias a seguir vão te fazer receber diversos elogios ao longo do dia.

Confira a seguir as fragrâncias nacionais impossíveis de não ser notadas!

Make Me Fever Gold - Mahogany (2014)

Uma das fragrâncias mais famosas da marca Mahogany, Make Me Fever Gold traz um aroma floral super potente. Seus acordes lembram o importado Chlóe, porém de forma mais chamativa. No início, traz uma sensação mais verde e cítrica, que evolui para flores brancas.

As notas de topo são Lichia e Bergamota. As notas de coração são Rosa, Lírio-do-Vale e Gerânio e as notas de fundo são Rosa, Almíscar Branco e Cedro.

Número 045 Floral Red - Beauty Brand

Para quem está buscando um aroma diferente, o Número 045 Floral Red, de Beauty Brand Collection, pode ser uma boa escolha. Inspirado em Oriana, de Parfums de Marly, traz um aroma totalmente doce, com notas florais e frutadas.

Suas notas de topo são Mandarina, Bergamota e Toranja. No Corpo traz Flor de Laranjeira, Framboesa e Groselha Preta e finaliza com fundo em Chantilly, Marshmellow, Almíscar e Ambreta.

Lily Absolu - O Boticário (2020)

lily é uma das linhas mais famosas da marca O Boticário e em Absolu você pode encontrar uma versão mais potente, com acordes florais e frutados sofisticados.

Jasmim-Manga e Pimenta Rosa são as notas de topo. Jasmim Sambac, Lírio, Ylang Ylang, Flor de Laranjeira e Osmanthus são as notas de coração e Baunilha, Almíscar e Sândalo estão nas notas de fundo.

Una Artisan - Natura (2017)

Ideal para mulheres que gostam de acordes amadeirados, pois Una Artisã possui este estilo, além de trazer acordes florais e esverdeados. Possui um estilo mais sério e elegante.

As notas que compõem este perfume são Pera, Cassis, Mandarina, Folhas Verdes, Pimenta Rosa, Bergamota e Tagetes; Rosa, Peônia, Jasmim, Lírio-do-Vale e Jacinto e Patchouli, Almíscar, Baunilha, Sândalo, Musgo de Carvalho e Madeira de Cashmere.

