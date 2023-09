3 perfumes femininos da Eudora MUITO ELOGIADOS nos dias atuais

Há quem utiliza perfumes mais intimistas, onde a proposta não é fazer com que as pessoas sintam o aroma, mas sim se sentir confortável.

Contudo, também existe aquela parcela da população que ama um perfume potente, que chama a atenção no ambiente e pode ser sentido de longe.

Se você está mais ligada com esse segundo grupo, o vídeo a seguir é para você. Segundo o canal do YouTube ‘Angel Perfumada’, estes 3 perfumes femininos da marca Eudora são alguns dos mais elogiados do momento.

Kiss Me More (2023)

Um perfume sedutor e que chama a atenção, ideal para utilizar em encontros ou na balada. O destaque do aroma está na nota de cereja em calda.

As notas de topo são Jasmim, Notas Doces, Cravo e Leite. As notas de coração são Licor de Cereja, Groselha Vermelha e Pera e as notas de fundo.

Aurien Rubra (2017)

Outro perfume da casa Eudora que se destaca pela intensidade e elogios é o Aurien Rubra. Ideal para mulheres que curtem o aroma de pimenta rosa.

No topo este perfume traz notas de Pimenta Rosa, Framboesa e Frésia, seguidas por notas de coração em Magnólia, Manga, Tiaré e Ácido Salicílico e finalizando com notas de fundo em Âmbar, Baunilha, Madeira de Cashmere e Orquídea.

Rouge (2018)

Uma das fragrâncias mais famosas desta marca nacional é Rouge. Traz um aroma elegante e agradável.

Ameixa, Pera, Mandarina Verde, Bergamota e Davana são as notas de topo. Maçã Vermelha, Madeiras Preciosas, Jasmim Sambac, Gengibre Africano, Pêssego, Peônia e Ládano são as notas de coração e Creme, Âmbar, Almíscar e Segredo Eudora estão no fundo.

