Estes são os perfumes femininos mais elogiados do momento; dois deles são nacionais!

Se você está em busca de renovar sua coleção de perfumes, mas não sabe em quais fragrâncias apostar, as listadas a seguir podem ser uma boa escolha. De acordo com Angel, do canal ‘Angel Perfumada’, os três aromas a seguir estão entre os mais elogiados do momento, sendo dois deles nacionais lançados em 2023 e um importado mais antigo. Confira!

Liz Intenso - O Boticário (2023)

Como o nome diz, traz a intensidade de um aroma de frutas vermelhas, por isso seu uso é mais indicado para a noite.

As notas de topo são: Frutas Vermelhas, Pera, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são: Íris, Rosa, Jasmim e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Mousse de Saxe, Sândalo, Cashmeran, Patchouli, Âmbar, Almíscar e Vetiver do Haiti.

La Nuit Trésor - Lancôme (2015)

Entre os importados, La Nuit Trésor, de Lancôme, é um dos mais famosos e mais chamativos. Com um aroma doce traz morango, caramelo e lichia, além do destaque para a nota de café.

As notas de topo são: Pera, Tangerina e Bergamota. As notas de coração são: Morango, Orquídea Baunilha, Rosa Negra e Maracujá. As notas de fundo são: Pralinê, Caramelo, Lichia, Baunilha, Patchouli, Incenso, Café, Alcaçuz, Cumarina e Papiro.

Coffe Woman Seduction Touch - O Boticário (2023)

Com destaque para a fixação, outro perfume de O Boticário sedutor é o Coffe Seduction Touch. Extremamente doce, possui a maçã de amor como destaque de sedução, porém sem ser enjoativo.

