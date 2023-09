6 perfumes masculinos IMPORTADOS que TOMAM CONTA do ambiente

Se a sua ideia é chamar a atenção quando chega no rolê, uma boa dica é escolher o perfume certo para isso.

De acordo com o youtuber ‘Matt Fragrance’, as fragrâncias importadas a seguir são até mesmo intoxicantes, no bom modo da palavra, e deixam um rastro cheiroso por onde você passar. Confira!

Emporio Armani Stronger With You Absolutely - Giorgio Armani (2021)

As notas de topo são Rum, Elemi e Bergamota. As notas de coração são Lavanda e Davana e as notas de fundo são: Baunilha de Madagascar, Castanha, Cedro e Patchouli.

Amber Wood Noir - Ajmal (2020)

As notas de topo são Especiarias Aromáticas e Cítricos. As notas de coração são Notas Amadeiradas e Notas Florais e as notas de fundo são Notas Amadeiradas, Âmbar e Almíscar.

Le Male Elixir - Jean Paul Gaultier (2023)

As notas de topo são Lavanda e Hortelã. As notas de coração são Baunilha e Benjoim e as notas de fundo são Mel, Fava Tonka e Tabaco.

Hacivat - Nishane (2017)

As notas de topo são Abacaxi, Toranja e Bergamota. As notas de coração são Cedro, Patchouli e Jasmim e as notas de fundo são Musgo de Carvalho e Notas Amadeiradas.

Godolphin - Parfums de Marly (2010)

As notas de topo são Notas Frutadas, Açafrão, Mate, Tomilho, Cipreste e Notas Verdes. As notas de coração são: Rosa, Raíz de Orris e Jasmim e as notas de fundo são Couro, Âmbar, Vetiver, Cedro da Virgínia, Almíscar e Baunilha.

At The Barber’s - Maison Martin Margiela (2014)

As notas de topo são Manjericão, Laranja Amarga e Pimenta Preta. As notas de coração são Lavanda, Alecrim e Gerânio e as notas de fundo são: Almíscar Branco, Musgo, Couro e Fava Tonka.

