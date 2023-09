Homem raiz: confira 4 perfumes potentes que esbanjam virilidade

Se você já chegou em uma certa idade que não gosta mais de perfume ‘bobinho’ ou ‘Nutella’ e está em busca de fragrâncias fortes e bem masculinas, as dicas a seguir são perfeitas para você.

Segundo o especialista em perfumes ‘Matt Fragrance’, os 6 aromas a seguir são ultra masculinos, ou seja, perfeitos para o ‘homem raiz’. Confira!

Kismet Angel - Maison Alhambra (2020)

Um perfume diferenciado, ideal para você se destacar em meio às diversas fragrâncias que partem de um cheiro comum. Kismet Angel, de Maison Alhambra, é um perfume especiado quente e adocicado, que se encaixa bem em noites mais frias. Se destaca pelo aroma de bebida alcoólica.

As notas de topo são Favo de Mel, Baunilha e Âmbar. As notas de coração são Conhaque, Canela, Caramelo e Fava Tonka e a nota de fundo é Chocolate amargo.

Azzaro pour Homme - Azzaro (1978)

Um clássico do público masculino para aqueles homens que não querem errar e preferem um perfume que agrada a todos os públicos.

No topo possui notas de Lavanda, Limão, Alcarávia, Manjericão, Bergamota, Sálvia Esclaréia, Íris e Anis Estrelado, seguido por coração em Vetiver, Sândalo, Patchouli, Cedro, Bagas de Zimbro ou Junípero e Cardamomo e finalizando com notas de fundo em Musgo de Carvalho, Couro, Âmbar, Almíscar e Fava Tonka.

Bareeq Al Dhahab - Al Wataniah (2022)

Assim como a primeira fragrância, também é um perfume árabe que foge do padrão de aroma já conhecido, perfeito para quem gosta de aromas exclusivos.

LEIA TAMBÉM: Perfumes masculinos ideais para ALTAS TEMPERATURAS

Açafrão, Rosa e Pimenta estão nas notas de topo. Agarwood (Oud), Caramelo, Patchouli e Notas Florais são as notas de coração e Incenso, Âmbar, Notas Amadeiradas e Almíscar estão nas notas de fundo.

Cool Water - Davidoff (1988)

Um dos mais conhecidos da lista e mais versátil, sendo também o mais fácil de agradar para quem gosta de aromas mais padronizados.

As notas de topo são Água do Mar, Lavanda, Hortelã, Notas Verdes, Alecrim, Calone e Coentro. As notas de coração são Sândalo, Néroli, Gerânio e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Musgo de Carvalho, Tabaco, Cedro e Âmbar Cinzento.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Os 5 melhores perfumes femininos de O Boticário

⋅ Estes são os perfumes femininos mais elogiados do momento; dois deles são nacionais!

⋅ Reis da fixação! Esses perfumes femininos são os que mais grudam na pele