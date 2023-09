Reis da fixação! Esses perfumes femininos são os que mais grudam na pele

Na hora de adquirir um novo perfume, uma dos primeiros questionamentos feitos é sobre a performance da fragrância, se ela fixa bem ou se deixa a desejar.

Para você não se confundir ou acabar sendo enganada, a lista a seguir traz 5 perfumes nacionais femininos. que são os reis da fixação. Confira!

Una Senses - Natura (2018)

As notas de topo são: Cassis e Tangerina. As notas de coração são: Tuberosa, Jasmim e Notas Florais. As notas de fundo são: Fava Tonka, Âmbar, Sândalo, Baunilha, Cedro, Almíscar, Notas Doces, Benjoim, Patchouli e Cashmeran.

Linda - O Boticário (2003)

As notas de topo são: Folha de Violeta, Bergamota, Toranja e Bambú. As notas de coração são: Gardênia, Pimenta Rosa, Jasmim, Anis, Tiaré, Bagas Vermelhas, Framboesa e Frésia. As notas de fundo são: Almíscar, Fava Tonka, Sândalo, Âmbar, Benjoim e Cedro da Virgínia.

LEIA TAMBÉM: Os 5 melhores perfumes femininos de O Boticário

Accordes Harmonia - O Boticário (2006)

As notas de topo são: Petitgrain, Quincã, Kiwi e Mandarina. As notas de coração são: Violeta, Lírio-do-Vale, Jasmim, Ylang Ylang, Angélica e Frésia. As notas de fundo são: Almíscar, Fava Tonka, Sândalo, Cedro da Virgínia, Musgo de Carvalho, Âmbar e Vetiver.

Luiza Brunet Intensa - Avon (2020)

As notas de topo são Pimenta Rosa, Mandarina e Frésia. As notas de coração são Gergelim e Benjoim e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar Cashmere e Almíscar.

Kriska Drama - Natura (2017)

As notas que compõem esse perfume são Frutas Vermelhas, Nectarina, Pera, Maçã e Mandarina; Pralinê, Jasmim, Peônia e Flores Brancas e Patchouli, Caramelo, Fava Tonka, Baunilha, Âmbar, Sândalo, Cedro e Almíscar.

