Estes são os melhores perfumes nacionais de 2023

O Boticário, Natura e Eudora estão entre as marcas de perfumes nacionais mais famosas do país. Com diversos lançamentos em 2023, estas empresas também tiveram fragrâncias que se destacaram no primeiro semestre deste ano e a seguir você confere os melhores, segundo o youtuber ‘Taiguara Almeida’.

Malbec Elegant - O Boticário

Fugindo da proposta de outros perfumes da linha, Malbec Elegant possui um estilo mais ‘sóbrio’ e menos potente, podendo ser utilizado até mesmo durante o dia, caso você utilize poucas borrifadas.

As notas de topo são Mandarina, Junípero ou zimbro e Pimenta. As notas de coração são Notas Florais, Notas Amadeiradas e Gerânio e as notas de fundo são Âmbar Claro, Akigalawood e Cedro.

Kriska Romance - Natura

Um perfume com aroma adocicado e achocolatado, que de acordo com o youtuber lembra o cheiro de Nesquik e morango.

É composto por notas de Frutas Vermelhas, Chocolate, Baunilha, Cacau, Pimenta Rosa, Flores e Rosa.

Linda Felicidade - Boticário

Com nova embalagem, mas mantendo o mesmo aroma caramelizado, que se encaixa em qualquer hora do dia.

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Limão Siciliano e Damasco. As notas de coração são Jasmim, Madeira de Cashmere, Rosa e Sândalo e as notas de fundo são Caramelo, Baunilha e Âmbar.

Essencial Ato - Natura

As notas de topo são Priprioca, Framboesa, Notas Aquosas, Maçã, Cassis, Mandarina, Limão e Pimenta Rosa. As notas de coração são Rosa, Flor do Pau-Brasil, Lírio-do-Vale, Notas Solares, Osmanthus, Jasmim Sambac e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Almíscar, Patchouli, Baunilha e Âmbar.

Glamour Midnight - O Boticário

As notas de topo são Ameixa, Tâmaras e Amêndoa. As notas de coração são Especiarias Exóticas, Cacau, Benjoim e Orquídea Negra e as notas de fundo são Âmbar, Patchouli, Leite e Bálsamo do Peru.

Humor Transforma - Natura

Composto por Notas Aquosas, Priprioca, Toranja, Cardamomo, Bergamota, Pimenta Timur, Abacaxi, Pera e Limão; Sálvia, Lavanda, Gerânio e Violeta e Cedro, Almíscar, Âmbar, Musgo, Pralinê e Patchouli.

