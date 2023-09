Confira 5 perfumes masculinos baratos para o calor extremo

Está buscando um perfume que combine com o calor extremo que está fazendo neste fim do mês de setembro? Veja as dicas a seguir.

Segundo o youtuber ‘Moises Maciel’, estas fragrâncias importadas e nacionais são refrescantes, além de possuir um bom custo-benefício. Confira!

H Energy - Eudora

Com uma performance que deixa a desejar, H Energy possui um aroma exclusivo para dias quentes. Ideal para realizar práticas esportivas.

As notas de topo são Hortelã, Notas Aquosas, Gelo, Bergamota e Limão Siciliano. As notas de coração são Notas Oceânicas, Lavanda e Sálvia e as notas de fundo são Cedro Atlas, Almíscar e Vetiver.

Mr. Wild - GO Man

Com um pouco mais de performance, combina notas frescas e amadeiradas. Segundo o youtuber, sua proposta é parecida com a do importado Sauvage, de Dior.

Na saída traz notas de Bergamota e Sálvia. No corpo possui Ylang e Carnation e no fundo apresenta notas de Patchouli, Sândalo e Musgo de Carvalho.

Animale for Men - Animale

Trazendo formalidade elegância, sem perder o frescor, Animale pode ser uma boa escolha para dias quentes de trabalho. Ideal para homens que gostam do aroma de limpeza.

As notas de topo são Limão, Néroli e Frésia. As notas de coração são Lavanda, Bagas de Zimbro ou Junípero e Gerânio. As notas de fundo são Couro, Musgo de Carvalho e Vetiver.

United Dreams Men Go Far - Benetton

Outro perfume importado e de baixo custo, traz notas aquáticas, com estilo mais jovem.

As notas de topo são Notas Oceânicas, Cidra e Lima. As notas de coração são Lavanda, Lótus azul e Cardamomo e as notas de fundo são Cedro, Musgo e Âmbar.

Azzaro Sport - Azzaro

Traz notas de Lavanda; Sálvia Esclaréia, Fava Tonka e Sândalo.

