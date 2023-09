5 perfumes masculinos BARATOS e SUPER REFRESCANTES

Com a temperatura no Brasil batendo a casa dos 30 graus em pleno inverno, é necessário tomar cuidado com os perfumes utilizados. Caso você escolha um perfume com o aroma errado, é capaz de você causar até mesmo mal-estar em você ou em outras pessoas no ambiente. Por isso, fragrâncias refrescantes são as mais indicadas.

Caso você não conheça quais são os perfumes estilo, confira as dicas a seguir.

Davidoof - Cool Water

Clássico e com bom custo benefício, Cool Water traz notas aquáticas, perfeito para dias bem quentes.

As notas de topo são: Água do Mar, Lavanda, Hortelã, Notas Verdes, Alecrim, Calone e Coentro. As notas de coração são: Sândalo, Néroli, Gerânio e Jasmim. As notas de fundo são: Almíscar, Musgo de Carvalho, Tabaco, Cedro e Âmbar Cinzento.

Brendon - Pocket Parfum

Um perfume nacional, que combina com qualquer horário do dia. Destaque para a nota de limão, que deixa o perfume com um estilo mais ‘azedinho’.

LEIA TAMBÉM: Homem raiz: confira 4 perfumes potentes que esbanjam virilidade

As notas de topo são: Pimenta Rosa, Bergamota, Hortelã e Limão. As notas de coração são: Noz-Moscada, Gengibre, Jasmim e Cedro. As notas de fundo são: Musgo de Carvalho, Patchouli, Sândalo e Vetiver.

Malbec Bleu - O Boticário

Fugindo totalmente do estilo da linha Malbec, Bleu também traz notas marinhas e fixa bem na pele.

As notas de topo são: Aquozone, Gengibre e Bergamota. As notas de coração são: Lavanda, Sálvia e Patchouli. As notas de fundo são: Musgo de Carvalho, Sândalo e Âmbar.

Eau Fraiche - Azza Parfums

Inspirado no importado Terre D’Hermes Eau Givrée,

As notas de topo são Cidra, seguidas por um corpo formado pelas notas de Pimenta Timut e Zimbro e no fundo contém Notas Amadeiras e Notas Minerais.

Homem Elo - Natura

As notas de topo são Lavanda, Extrato de Lavanda, Pimenta Preta, Estoraque, Bergamota, Pimenta Rosa, Sálvia Esclaréia, Cardamomo, Pataqueira, Folha de Cidra e Toranja. As notas de coração são Vetiver, Patchouli, Sândalo, Cedro, Cipreste e Nagarmota ou Óleo de Cipriol e as notas de fundo são Fava Tonka, Âmbar, Musgo, Almíscar, Pralinê e Benjoim.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes masculinos ideais para ALTAS TEMPERATURAS

⋅ Cheiro de mulher rica: confira as fragrâncias da Natura e O Boticário neste estilo

⋅ Estes são os melhores perfumes nacionais de 2023