Calor extremo? Veja 10 perfumes masculinos que suportam até mesmo 40 graus!

Com as altas temperaturas em praticamente todo o Brasil, fica até difícil saber qual perfume escolher que combine com o sol escaldante, não é mesmo?

Pensando nisso, o youtuber Junior Barreiros listou 10 perfumes masculinos que suportam até mesmo o calor de 40 graus e você confere a lista a seguir.

Quasar Ice - O Boticário (2021)

As notas de topo são Notas Aquosas, Sálvia, Gelo, Lima e Cardamomo. As notas de coração são Artemísia, Lavanda, Gerânio Bourbon, Pimenta e Cedro e as notas de fundo são Ar da Montanha, Cashmeran, Almíscar, Musgo de Carvalho, Cedro, Âmbar e Sândalo.

Greenly - Par Fun (inspirado em Greenley - Parfums de Marly)

Possui notas de Petigrain, Musgo de Carvalho, Bergamota e Maçã Verde.

Kaiak Extremo - Natura (2014)

As notas de topo são Limão, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Notas Amadeiradas e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Almíscar, Musgo de Carvalho e Âmbar.

Ville - Nuancielo (inspirado em 212 Men)

As notas de topo são Especiarias, Bergamota, Petitgrain, Lavanda, Notas Verdes e Toranja. As notas de coração são Gengibre, Violeta, Sálvia e Gardênia e as notas de fundo são Vetiver, Sândalo, Almíscar, Madeira Guaiac, Incenso e Ládano.

Royal for Men - Lonkoom Parfum (2020)

As notas de topo são Pepino, Melão, Mandarina e Laranja. As notas de coração são Gerânio e Manjericão e as notas de fundo são Sândalo, Almíscar e Âmbar.

A lista segue com os seguintes perfumes:

Liber - Thera;

Aventhis - In The Box;

Legend - Valentino Viegas;

Lazuli - Al Wataniah;

Bohemian Lime - Goldfield.

