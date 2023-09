Perfumes nacionais elegantes para você utilizar no trabalho e não incomodar ninguém

Mesmo que seus perfumes favoritos são aqueles ‘bombásticos’ e que chamam a atenção em qualquer lugar, eles nem sempre são bem-vindos em lugares fechados, principalmente no ambiente de trabalho.

No escritório, por exemplo, o que mais combina são perfumes elegantes, leves e de aromas agradáveis. E se você está com dúvidas sobre qual a fragrância mais indicada, veja a lista a seguir com perfumes elegantes para você utilizar no trabalho e não incomodar ninguém!

Virginia Fonseca Aqua - We Pink

Como o nome sugere, Aqua, da marca We Pink, tem a proposta de ser refrescante. Possui um estilo floral e em sua composição traz Jasmim, Patchouli, Almíscar, Sândalo, Lírio-do-Vale, P[eônia e Âmbar.

Biografia - Natura

Biografia, da Natura, é um clássico da perfumaria nacional e também traz um aroma refrescante, contido, as notas esverdeadas estão em destaque.

As notas de topo são Notas Verdes, Cassis, Pêssego, Abacaxi, Bergamota e Gerânio. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Frésia, Jasmim, Rosa, Íris e Orquídea e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Cedro, Almíscar, Sândalo e Âmbar.

Floratta Cerejeira em Flor - O Boticário

Floratta é uma das linhas mais clássicas de O Boticário e uma das mais famosas entre as mulheres. Em Cerejeira em Flor você encontra um aroma floral adocicado, com destaque para a nota de caramelo ao fundo.

No topo traz notas de Frutos Silvestres, Mandarina e Damasco. No coração apresenta Gardênia, Flor de Laranjeira, Madressilva, Jasmim e Lírio-do-Vale e no fundo Caramelo, Pralinê, Sândalo, Âmbar e Almíscar.

Una - Natura

Também indicado para mulheres que gostam de perfumes adocicados, pois traz a baunilha como acorde principal, além de acordes frutados.

As notas de topo são Pêssego, Cereja, Tangerina, Pimenta Rosa e Cassis. As notas de coração são Rosa Damascena, Magnólia e Lírio-do-Vale e asnotas de fundo são Baunilha, Sândalo e Almíscar.

