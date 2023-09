6 perfumes que só quem é homem e gosta de perfumes potentes vai curtir

Buscando um perfume potente e bem masculino para o dia-a-dia ou até mesmo para encontros românticos? As fragrâncias a seguir são as mais indicadas.

Encre Noire Sport - Lalique (2013)

As notas de topo são: Toranja, Bergamota e Noz-moscada. As notas de coração são: Cipreste, Notas Aquosas e Lavanda. As notas de fundo são: Vetiver de Bourbon, Vetiver do Haiti, Madeira de Cashmere e Almíscar.

Fahrenheit - Dior (1988)

As notas de topo são: Flor de Noz-Moscada, Lavanda, Cedro, Camomila, Mandarina, Espinheiro branco, Bergamota e Limão. As notas de coração são: Folha de Violeta, Noz-moscada, Cedro, Sândalo, Cravo, Madressilva, Jasmim e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Couro, Vetiver, Almíscar, Âmbar, Patchouli e Fava Tonka.

Terre d’Hermès - Hermès (2006)

As notas de topo são: Laranja e Toranja. As notas de coração são: Pimenta, Sardinheira e Sílex. As notas de fundo são: Vetiver, Cedro, Patchouli e Benjoim. Este Perfume é premiado FiFi Award Fragrance Of The Year Men`s Luxe 2007.

Lapidus Pour Homme - Ted Lapidus (1987)

As notas de topo são: Abacaxi, Lavanda, Artemísia, Bagas de Zimbro ou Junípero, Limão, Manjericão e Bergamota. As notas de coração são: Mel, Incenso, Árvore de Pinheiro, Rosa, Pau-Rosa, Jasmim, Alcarávia, Raíz de Orris, Lírio-do-Vale e Petitgrain. As notas de fundo são: Tabaco, Patchouli, Musgo de Carvalho, Almíscar, Âmbar, Sândalo, Fava Tonka e Cedro.

Narciso Rodriguez for Him - Narciso Rodriguez (2007)

As notas que compõem esse perfume são Folha de Violeta, Almíscar, Patchouli e Âmbar

A Fairy Tale Afnan Extrait de Parfum - Zimaya

A fragrância é composta por notas de Rum e Cedro; Noz-moscada, Jasmim e Frutas Secas e Patchouli, Almíscar, Âmbar e Baunilha Cremosa.

