Os melhores perfumes masculinos de 2023!

Se você ama colecionar perfumes, principalmente importados, e está buscando as novidades do ano 2023, fique ligado nas fragrâncias a seguir.

Segundo o youtuber Luis Jordão, os 4 perfumes listados são considerados os melhores do ano até o momento e fortes candidatos às melhores fragrâncias masculinas importadas de 2023. Confira!

4º Le Male Elixir - Jean Paul Gaultier

Ideal para homens que preferem fragrâncias masculinas. Tem como destaque as notas de mel e tabaco.

As notas de topo deste perfume são Lavanda e Hortelã. Já no coração apresenta Baunilha e Benjoim e no fundo Mel, Fava Tonka e Tabaco.

3º Bad Boy Extreme - Carolina Herrera

Lançado em 2022, o perfume só chegou ao Brasil em 2023. A nota de cannabis, já presente na versão tradicional, deixa o aroma diferenciado e traz curiosidade para a fragrância.

Possui notas de Cacau, Patchouli da Indonésia, Vetiver, Incenso, Sálvia Esclaréia, Fava Tonka, Olíbano, Opoponax, Ameixa. Gengibre Indiano, Davana, Bergamota e Ládano.

2º Polo Red Parfum - Ralph Lauren

Se destaca pela nota de absinto, que segundo Luis é pouco explorada na perfumaria. É a fragrância mais diferenciada da lista.

As notas de topo são Laranja Sanguínea, Bergamota e Pimenta Rosa. As notas de coração são Absinto, Lavanda e Raíz de Orris e as notas de fundo são Almíscar, Opoponax e Cedro.

1º Acqua di Giò Parfum - Giorgio Armani

Uma ótima opção para quem tem saudades de Acqua di Giò Profumo, que foi descontinuado.

Possui notas de topo de Notas marinhas e Bergamota. No coração apresenta Alecrim, Sálvia Esclaréia e Gerânio e notas de fundo são Patchouli e Olíbano.

