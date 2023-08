O novo recurso do WhatsApp que pode salvar suas conversas secretas

No ano passado, revelamos a opção de bloqueio de tela no WhatsApp Desktop, um recurso do beta que permite proteger o acesso não autorizado por meio de senha.

Após extensos testes, a plataforma está implementando esse recurso para alguns testadores beta que aderiram ao programa oficial e usam a versão mais recente do WhatsApp Web, como detalhado pelo site Wabetainfo.

Ao ativar o bloqueio de tela, é possível proteger suas conversas no WhatsApp Web com uma senha. Para conferir se o recurso está disponível, vá em Configurações > Privacidade no WhatsApp.

Se habilitado, será visível um ponto de entrada para o bloqueio de tela. O recurso requer uma senha para desbloquear o WhatsApp Web. Além disso, a configuração permite escolher quando a senha é solicitada.

O uso do bloqueio de tela no WhatsApp Web amplia a privacidade. Mesmo se alguém acessar seu computador enquanto você estiver ausente, não conseguirá acessar suas conversas sem a senha. As notificações push também não serão exibidas com a tela bloqueada, o que mantém a confidencialidade.

O recurso está sendo lançado para alguns usuários da versão beta do WhatsApp Web e se expandirá nas próximas semanas. Sua implementação ajuda a manter a confidencialidade das conversas, aumentando a privacidade e protegendo informações pessoais contra acesso não autorizado. Confira:

WhatsApp Web beta gets a screen lock feature to enhance privacy!



Some users that previously joined the official beta program of WhatsApp Web can finally experiment with a screen lock feature!https://t.co/VLr2KzEmCi pic.twitter.com/5rzx4GYwv5 — WABetaInfo (@WABetaInfo) August 13, 2023

Com informações do site Wabetainfo