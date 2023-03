Estes são os celulares que ficam sem o suporte do app WhatsApp a partir hoje: confira se o seu está aí

Segundo o portal de Statista, cerca de 2 bilhões de usuários já usaram o WhatsApp neste ano de 2023. Para melhorar a experiência do usuário e suas funcionalidades, o aplicativo costuma atualizar a plataforma de forma recorrente.

Isso faz com que alguns modelos de celulares, principalmente os mais antigos, percam o app, já que as alterações são feitas principalmente para as versões mais novas dos celulares.

A partir de hoje (1º), está chegando uma nova atualização, que inevitavelmente fará com que vários modelos fiquem sem a plataforma de mensagem, ligação e videochamada.

A seguir, confira na lista a seguir se o seu celular está entre os aparelhos que ficam sem WhatsApp a partir desta quarta-feira.

Samsung

Samsung Galaxy Núcleo.

Samsung Galaxy Trend Lite.

SamsungGalaxy Ace 2.

Mini Samsung Galaxy S3.

Samsung Galaxy Trend II.

Samsung Galaxy X capa 2.

LG

LG Optimus L3 II Dual.

LG Optimus L5II.

LG Optimus F5.

LG Optimus L3II.

LG Optimus L7II.

LG Optimus L5 Dual.

LG Optimus L7 Dual.

LG Optimus F3.

LG Optimus F3Q.

LG Optimus L2II.

LG Optimus L4II.

LG Optimus F6.

Lei LG.

LG Lúcido 2.

LG Optimus F7.

Iphone

iPhone 6S.

iPhone SE.

iPhone 6S Plus.

Huawei

Companheiro Huawei Ascend.

Huawei Ascend G740.

Huawei Ascend D2.

Outras marcas

Sony Xperia M.

Lenovo A820.

ZTE V956 - UMI X2.

ZTE Grand S Flex.

ZTE GrandMemo.

Faea F1THL W8.

Wiko Cink Cinco.

Winko Darknight.

Archos 53 platina.

Em suma, os celulares que ficarão sem WhatsApp serão, no caso do iPhone, aqueles com versão do iOS inferior a 12; e no Android, aqueles com sistema inferior a 4.1.

Com informações do site Meganoticias