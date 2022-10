Com um truque simples, e pouco conhecido, é possível otimizar o tempo com o qual você utiliza para tirar uma foto no app de mensagens WhatsApp.

Com os dois passos, é possível enviar uma foto a um contato ou até mesmo publicar em um status de forma muito mais rápida.

Como detalhado pelo site especializado FayerWayer, seguindo apenas as duas etapas o usuário consegue ativar uma espécie de câmera secreta do app de mensagens e facilitar bastante o seu dia a dia.

Truque rápido para habilitar a ‘câmera secreta’ e pouco conhecida do app WhatsApp em apenas dois passos

Como informado, o passo a passo é específico para usuário que têm um celular com sistema operacional Android (não funciona com aparelhos da Apple). Confira como ativar:

Para começar, pressione o ícone do app WhatsApp (na tela inicial) até que apareça um menu.

Quando isso acontecer, você verá que aparecerá uma opção de “câmera” (Em uma lista com várias informações).

Por último, é só clicar na opção e terá acesso direto.

Com o truque simples, é possível acessar direto para fazer um registro ou adicionar esse atalho na tela inicial do seu celular.

Neste link, também detalhamos um truque de privacidade para impedir que outras pessoas vejam suas mensagens do WhatsApp sem autorização.