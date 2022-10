O recurso de visualização única já é uma forma incrível para compartilhar fotos ou mídias que não precisam ter um registo digital permanente no app WhatsApp.

Pensando em mais privacidade, o app de Mark Zuckerberg contará com o bloqueio de capturas de tela para mensagens de visualização única.

Assim funcionará o novo truque do WhatsApp para impedir que outros usuários salvem suas fotos pessoais

As informações foram reveladas recentemente no blog oficial do app, com todos os detalhes.

“Agora permitimos o bloqueio de capturas de tela das mensagens de visualização única, oferecendo ainda mais proteção. Esse recurso ainda está em teste, mas será implementado em breve”, informou na postagem.

Bloqueio de capturas de tela para mensagens de visualização única

Como detalhado, a novidade será liberada de forma gradativa para todos os usuários muito em breve, com celulares Android e iOS.

Por isso, é sempre importante manter o app de mensagens completamente. Saiba como manter a última versão do app:

Atualização para celulares com iOS/iPhone

Atualização para celulares com sistema Android

Alterações importantes no app de mensagens

A novidade de privacidade faz parte de uma série de melhorias que serão liberadas muito em breve no app de mensagens.

Neste link, detalhamos os recursos que vão transformar o app WhatsApp e que serão liberados nos próximos meses para todos os usuários.