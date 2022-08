Novos recursos serão liberados muito em breve para todos os usuários do aplicativo de mensagens WhatsApp.

As novidades serão lançadas para os sistemas Android e iOS, como detalhado pelo site Wabetainfo.

Recursos que vão transformar o app WhatsApp e que serão liberados nos próximos meses

Grupos no app

O WhatsApp está trabalhando em uma configuração de grupo para aprovar novos participantes, para uma futura atualização para Android.

Reações de mensagens

O WhatsApp está lançando uma versão atualizada das reações de mensagens para a versão beta do Windows na Microsoft Store: os testadores beta agora podem reagir às mensagens usando qualquer emoji e tom de pele.



Recursos de privacidade

Mark Zuckerberg anunciou 3 novos recursos de privacidade depois de publicar uma nova postagem no Facebook: lista de participantes anteriores, bloqueio de captura de tela e quem pode ver quando você está online no WhatsApp.

Além disso, o WhatsApp está lançando uma nova campanha global para informar os usuários sobre novos recursos de privacidade.

Emojis

O WhatsApp está liberando a capacidade de enviar emojis de coração animados maiores para alguns testadores beta do Android.

Praticidade no app

A plataforma está trabalhando no gerenciamento da visibilidade do número de telefone para algumas interações com o anúncio click to WhatsApp.

Personalização

O app ainda está trabalhando na configuração para utilizar um avatar como fotos de perfil, para uma futura atualização (Android, iOS e Desktop).