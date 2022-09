O app de mensagens WhatsApp está liberando a capacidade de ocultar o status online para mais pessoas na versão beta para o sistema Android.

Como detalhado pelo site especializado Wabetainfo, o avanço sugere que a novidade deve ser liberada muito em breve para todos os usuários da plataforma, algo muito esperado.

Cada vez mais próximo: assim funcionará o novo recurso do WhatsApp para impedir que as pessoas te vejam ‘online’ e ganhar mais privacidade

Como informado, no update beta 2.22.20.9 para Android, o app começou liberar a nova configuração de privacidade que permite que alguns beta testers gerenciem quem pode ver quando estão online, mas isso só estava disponível para alguns sortudos.

Agora, outro lançamento ficou disponível para mais testadores beta após a instalação da atualização beta 2.22.20.11, com o novo recurso de privacidade.

O lançamento beta faz parte do desenvolvimento do novo recurso, que ocorre de forma lenta. Se a novidade não estava disponível para você, talvez finalmente seja liberada agora.

Para verificar, basta acessar Configurações do WhatsApp > Conta > Privacidade. Se aparecer “Visto pela última vez e online”, significa que finalmente pode gerenciar quem pode ver quando você está online no WhatsApp.

Ainda de acordo com as informações, a novidade será liberada muito em breve para todos com sistema Android. Confira o novo recurso:

Crédito (Reprodução Wabetainfo)

Texto com informações do site especializado Wabetainfo