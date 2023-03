WhatsApp passa por grande transformação e ganha novos recursos; confira como ficará o app

O aplicativo de mensagens WhatsApp passou por uma grande transformação e ganhou novos recursos recentemente.

Como detalhado pelo blog do app, são algumas mudanças para tornar os grupos mais gerenciáveis para os admins e mais fáceis de navegar para todos os usuários.

Novos controles para admins: Uma nova ferramenta simples que permite que os admins decidam quem pode participar de um grupo.

Agora, quando um admin escolhe compartilhar o link de convite do grupo ou deixá-lo aberto à participação em uma comunidade, ele tem mais controle sobre quem pode participar.

Veja facilmente os grupos em comum: Se você está tentando lembrar o nome de um grupo que sabe que compartilhou com uma pessoa ou se quer ver os grupos em que você e ela estão, agora é possível pesquisar o nome de um contato para ver seus grupos em comum.

“Esses recursos começarão a ser implementados em todo o mundo nas próximas semanas, enquanto continuamos a criar novas ferramentas para tornar os grupos a melhor experiência para admins e participantes”, detalhou.

Mais agilidade e chamadas melhores no WhatsApp para computador

A plataforma também liberou um novo app do WhatsApp para Windows, disponível para download aqui.

“O novo app para computador do Windows carrega mais rápido e tem uma interface conhecida dos usuários desse sistema operacional e do WhatsApp. Você pode organizar chamadas de vídeo em grupo com até oito pessoas e de áudio com até 32″, detalhou.

Desde a introdução de novos recursos para vários dispositivos, o app fez melhorias, inclusive a vinculação mais rápida de dispositivos e a melhor sincronização entre eles, assim como novos recursos, como prévias de links e figurinhas.

“À medida que continuamos aumentando o número de dispositivos compatíveis com o WhatsApp, acabamos de lançar uma nova experiência beta do app para tablets Android. Também lançamos um novo app mais rápido para computadores Mac que está atualmente nos estágios iniciais da versão beta”, completou.

Crédito (Reprodução)

Texto com informações do blog do app