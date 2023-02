Suas conversas do WhatsApp são salvas automaticamente em um backup no seu celular todos os dias.

De acordo com suas configurações, você também pode fazer backup das suas conversas do WhatsApp no Google Drive.

Como detalhado pelo blog do app, se você deseja desinstalar o WhatsApp do seu celular, mas não quer perder suas mensagens, lembre-se de fazer um backup manual das suas conversas antes de desinstalar.

Tutorial rápido para salvar seu histórico de conversas do WhatsApp e não perder nenhuma prova importante

Fazer backup de conversas

Abra o WhatsApp e toque em Mais opções> Configurações > Conversas > Backup de conversas > FAZER BACKUP.

Exportar histórico de conversas

Você pode usar esse recurso para exportar uma cópia do histórico de conversas individuais ou em grupo.

Abra uma conversa individual ou em grupo.

Toque em Mais opções > Mais > Exportar conversa.

Escolha se você deseja incluir ou não os arquivos de mídia na conversa exportada.

O histórico da sua conversa será enviado em formato de documento .txt e anexado a um e-mail.

Ainda de acordo com informações, se você escolher anexar os arquivos de mídia, apenas os arquivos mais recentes serão adicionados.

“Você pode exportar até 10 mil mensagens mais recentes com arquivos de mídia e 40 mil mensagens sem arquivos de mídia. Estes limites existem devido ao tamanho máximo permitido para mensagens de e-mail”, completou.

Com informações do blog do app