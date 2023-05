Mensagem “bomba no Whatsapp” deixa todos os celulares em perigo: saiba qual é e apague assim que receber

Embora o WhatsApp seja usado por muita gente e apontado como um dos aplicativos de troca de mensagens mais seguro, uma falha surgiu e deixou os usuários em alerta.

Nas redes sociais, correntes dizendo para as pessoas “testarem” enviar em grupos uma mensagem com um link no Whatsapp só aumentou o problema e tem muita gente caindo no golpe.

De acordo com o portal El Confidencial, uma “mensagem bomba” está sendo enviada e assim que se clica no link, o aplicativo fechará e travará em dispositivos Android.

Conforme relatado, toda vez que um usuário clicar na mensagem “http://wa.me/settings” , o aplicativo será fechado e para corrigir esse problema, é necessário que uma pessoa remova o link malicioso da conversa.

Para reverter o problema, muitos usam o WhatsApp Web e excluem o link por meio desse recurso, mas o melhor a se fazer é apagar a mensagem “wa.me/settings” ou de qualquer outro link suspeito, assim que recebe-la.

Estima-se que o erro do Whatsapp aplicativo seja corrigido em sua próxima atualização.

