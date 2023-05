Elon Musk tweetou algo que despertou dúvidas: “O WhatsApp te espia enquanto você dorme?”

A aplicação de mensagens WhatsApp está envolvida em polêmica devido aos recentes tweets de Elon Musk.

O CEO do Twitter compartilhou em seu "feed" uma postagem onde mostra como o WhatsApp usa o microfone à noite para um usuário sem motivo aparente. Esta informação pode ser vista na última versão do Android, na qual é informado se o microfone ou a câmera estão sendo usados e a que horas.

Elon Musk não segurou a língua e publicou em sua conta no Twitter: “Não se pode confiar no WhatsApp”. O tweet atualmente conta com mais de 85 milhões de visualizações. Após o escândalo público, o WhatsApp tentou acalmar a situação.

A App Meta publicou um comunicado explicando: “Nas últimas 24 horas, entramos em contato com um engenheiro do Twitter que postou um problema com seu telefone Pixel e com WhatsApp”. E acrescentou: “Acreditamos que se trata de um erro no Android que atribui informações incorretas em seu painel de privacidade e solicitamos ao Google que investigue e corrija”.

Também foi destacado que todos os usuários têm controle sobre a configuração de acessibilidade do microfone. “Uma vez que o permissão é concedida, o WhatsApp só acessa o microfone quando um usuário está fazendo uma chamada ou gravando uma nota de voz ou um vídeo, e até mesmo essas comunicações são protegidas por criptografia de ponta a ponta para que o WhatsApp não possa ouvi-las”, acrescentou.

WhatsApp: assim você pode manter a privacidade enquanto o usa no escritório

Esconda o conteúdo de suas fotos e vídeos.

No mesmo menu onde você ativa ou desativa a extensão, você pode escolher ocultar todo o conteúdo multimídia. Para visualizar a imagem, você precisa passar o cursor sobre ela ou clicar no ícone de reprodução.

Esconder a foto e o nome dos seus contatos

O que você deve ocultar na foto de perfil dos seus contatos e grupos, assim como o seu nome. Basta selecionar esta opção no mesmo menu que antes indicamos.

Faça suas conversas embaçadas

Você pode ocultar a pré-visualização da última mensagem de cada contato que aparece na coluna da esquerda da sua tela e também todo o texto das mensagens que você recebe.