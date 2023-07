Saiba o que é septicemia, doença que causou a internação de Stenio Garcia

O ator Stenio Garcia, de 91 anos, foi internado no último sábado (1) no Rio de Janeiro com uma infecção generalizada aguda no sangue, também conhecida como septicemia ou sepse, causada por uma bactéria.

No domingo, Marilene Saade, esposa de Stenio, informou nas redes sociais que o ator apresentou melhoras e deu mais detalhes sobre a condição.

“Passando pra informar que Stenio Garcia se encontra melhor, os exames de urina e Doppler não detectaram alterações/bactérias! A inflamação maior está na coluna como já havia sido falado devido ao pinçamento do nervo”, disse ela, de acordo com o g1.

Com uma harmonização facial realizada em junho e que rendeu muitas polêmicas, Saade, que também é atriz, revelou que o procedimento não tem relação com a infecção.

“Está descartada a relação com procedimentos estéticos ou com a harmonização facial realizada há 1 mês.”

O ator foi internado em um hospital na Barra da Tijuca (RJ) pós sentir fortes dores nas pernas. Ele está respirando normalmente e realizando um tratamento para eliminar a bactéria.

Saiba mais sobre a infecção

Conhecida como septicemia ou sepse, a condição é uma reação do organismo ao tentar combater algum tipo de vírus, bactéria ou fungo, como pneumonia, infecção urinária, de pele ou de intestino. Caso não haja um tratamento rápido, a septicemia pode levar à morte.

Segundo o ‘Viva Bem’, a condição é uma das principais causas de mortalidade em UTIs. O site revela que 55,7% dos pacientes internados com infecção generalizada morrem.

Sintomas

Ainda de acordo com a matéria, a sepse ocorre devido alguma infecção como de urina, pele, pneumonia, etc, logo, os principais sintomas são característicos dessas doenças causadas por bactéria ou vírus.

Outros sintomas que podem ser notados são:

Alteração da consciência;

Aceleração da respiração (mais de 22 incursões respiratórias por minuto);

Pressão baixa.

Tratamento

Quanto anos a infecção for identificada, mais simples e ágil será o tratamento, que consiste em aplicação de antibiótico, o uso de soro para hidratação e controle da pressão.

