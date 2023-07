“Guerreira”: Fábio Jr. posta fotos da Turma do Balão Mágico e dá os parabéns para Simony

Neste domingo, o cantor Fábio Jr, usou suas redes sociais para parabenizar a cantora Simony, que fez aniversário e recebeu uma festa surpresa em sua casa, cercada de amigos e familiares. Emocionada, Simony chorou ao ver os amigos reunidos em sua casa.

“Ontem foi aniversário dessa guerreira! Simony sua linda. EU TE AMO MUITÃÃÃO!!! Boas vibrações pra você! E PARABÉNS por sua força… sua garra e principalmente por sua generosidade ❤️ Você é muito especial pra todos nós, viuuu!?? ❤️ Que Deus te abençoe e te proteja sempre! Beijúúú !”, disse o cantor.

Na postagem, uma seleção de fotos com a cantora, que começa no clipe que gravaram juntos para a Turma do Balão Mágico, em 1995, e fotos atuais da cantora, já com o cabelo mais ralo por conta do tratamento contra câncer.

Simony republicou a postagem em suas redes e agradeceu a homenagem do amigo de muitas décadas. “Te amo muito muito você e a @fepascucci foram muito importante em tudo”, disse a cantora.

No sábado, dia em que ela oficialmente completou 47 anos, fez uma postagem no Instagram agradecendo a “vida novinha” que recebeu de presente após o anúncio da recuperação. “Hoje é o dia mais importante pra mim. Eu não sabia se estaria hoje aqui pra comemorar. Existe dentro de mim uma vida novinha de muito, muito agradecimento a Deus. É sim um aniversário diferente. É a comemoração do renascimento DEUS EU NÃO QUERO PEDIR NADA, SO QUERO AGRADECER PELA MINHA VIDA”, disse a cantora.

GUERREIRA

Simony esteve internada mais uma vez na semana passada para submeter-se a mais uma sessão de tratamento contra câncer com quimioterapia e imunoterapia.

Como ela explicou a seus seguidores, apesar dos testes apontarem para a remissão do câncer, e necessário fazer todas as sessões do tratamento prescrito por seu oncologista, que segundo ela deve terminar em agosto.