‘Levou nas costas’: Carla Diaz fica em 2º na Dança dos Famosos e fãs não engolem

Carla Diaz ficou em segundo lugar na Dança dos Famosos de 2023, perdendo o troféu para Priscila Fantin, que interpretou a personagem Olga na reprise de Chocolate com Pimenta. Mas, a colocação da ex-BBB não agradou quem acompanhou o Domingão com Huck.

Desde o fim da competição, no domingo (02), diversas pessoas usaram o Twitter para criticar o posto da atriz: “Carla Diaz levou a Dança dos Famosos nas costas e ainda tiveram [os jurados] coragem de dar o segundo lugar pra ela”, escreveu um anônimo, indignado com o júri técnico.

Carla diaz só ficou em 2° lugar pq não tinha o arthur picoli puxando mutirão pra ela. Eu avisei. Ainda assim ela arrasou. Chupa essa, boneca de posto testuda que amargou em 3° lugar, vulgo RK 🤣🤣🤣 https://t.co/uw61LaMrAh — Carthuzinha (@carthuzinha_) July 3, 2023

Uma outra pessoa também disse que não gostou, mas deixou claro, para ela, qual foi o motivo de escolher Priscila Fantin e não Carla Diaz: “O júri queria que a vencedora tivesse uma trajetória de superação e, por isso, o Luciano destacou as duas repescagens. Como a Carla foi ‘linear’ desde o início, boicotaram ela. Só pode ser isso. Não vejo outra explicação. Ela foi impecável desde o começo”.

Ainda criticando o júri técnico, alguns fãs da Dança dos Famosos deste ano lembraram da mãe de Paulo Gustavo alfinetando Carlinhos de Jesus: “Chocada! Dona Déia falando que o Carlinhos de Jesus tava com inveja da apresentação da Carla Diaz. É, realmente rolou manipulação. A partir de agora meu consolo é pedir a escolha do Arthur Piccoli para edição de 2024, Bora, TV Globo e Luciano Huck?”, escreveu uma pessoa, no Twitter.

tava torcendo pra priscila fantin pegar o terceiro lugar e carla diaz e rafa kalimann ficarem respectivamente no primeiro e segundo. independente do resultado final, qualquer vitória de uma delas não seria injustiça, pq todas tiveram trajetórias de campeãs. #DançaDosFamosos pic.twitter.com/Y885xFlJNi — pedrin. 🐈‍⬛ (@phcalado1) July 3, 2023

Mas, a performance de Carla Diaz na final da Dança dos Famosos, que foi levada ao ar neste domingo (02), não foi apenas motivo de lamentação. Nas redes sociais, muitos fãs da atriz deixaram mensagens de carinho e força: “Parabéns Carlinha! Foi muito bom acompanhar toda a sua trajetória”. Uma segunda escreveu que ela “arrasou muito” e que sempre estará pronta para prestigiar os trabalhos da famosa. Já uma terceira pessoa disse que ela era “gigante” e mostrou tudo na competição.

Na bancada da final da Dança dos Famosos estavam Paola Oliveira e Vitoria Strada, compondo o júri artístico, depois de vencerem o Super Dança dos Famosos e o Dança dos Famosos de 2022. Já o júri técnico contou com Zebrinha, Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus.

Carla diaz: atriz vice campeã da dança dos famosos

Arthur: picoli pic.twitter.com/o3FQj7bJLg — Muller🏴 (@muller_mendes_) July 3, 2023

