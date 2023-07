Após pedido de casamento ao vivo, participante de Casamento às Cegas 3 pode ter nova decepção

O reencontro de Casamento às Cegas 3 finalmente aconteceu na noite deste domingo, 2 de julho. No reencontro, os participantes revelaram seu status de relacionamento atual e tiraram a limpo diversas situações que aconteceram ao longo do programa.

Ao longo da transmissão, descobrimos que dos cinco casais que disseram o tão sonhado ‘sim’ no altar, apenas um se separou.

Karen Bacic e Valmir Reis revelaram que o término do casamento aconteceu apenas 2 semanas após a grande celebração.

Em uma reviravolta, Karen também revelou que se reaproximou de outro participante do programa, com o qual também teve uma conexão nas cabines: Ítalo Atonelli. Com a presença do rapaz no palco, os dois anunciaram que estão em um relacionamento e garantiram momentos de climão com as interações entre o atual e o ex da jovem.

Ao final, Ítalo aproveitou o momento para pedir a amada em casamento, e emocionou a plateia ao ouvir o tão esperado ‘Sim’.

Conto de fadas ou pesadelo?

Apesar do final feliz no palco do reencontro, Karen e Ítalo podem não ter o mesmo desfecho na vida real.

Conforme publicado pelo Gente, a coluna recebeu prints de conversas entre Ítalo e os ex-participantes do programa Rodrigo Vaisemberg e Alisson Hentges que revelaram um comportamento inadequado do rapaz.

“Tu tá vendo? O que Ítalo fez? Tu lembra sexta?” comentou Alisson ao que Rodrigo respondeu: “Lembro. Bizarro. Vi esse Ítalo pegando várias minas esses dias. Quis seus minutos de fama. Moleque sexta-feira passou o rodo, e domingo tá pedindo a mina em casamento. Quis usar o protagonista pra ganhar audiência, fez só para aparecer”.

Além das mensagens, a reportagem divulgou também imagens dos três participantes curtindo uma festa juntos e sem a presença de Karen, que não podia revelar seu status de relacionamento até o término do reencontro.

Perfis do Instagram também apontaram que Ítalo foi visto com outras mulheres ao longo dos meses em que já estaria se relacionando com Karen. Até o momento nenhum dos dois se pronunciou nas redes sociais.

