Camila Queiroz e Klebber Toledo revelam que ‘Casamento às Cegas’ impacta em sua intimidade

A terceira temporada de Casamento às Cegas Brasil estreou na Netflix e já virou assunto na internet. Entre discussões sobre a postura dos participantes e especulações sobre quais casais chegarão ao altar, os apresentadores, Camila Queiroz e Klebber Toledo, novamente foram considerados o destaque da atração.

Com uma química visível, os atores são casados desde 2018 e estão a frente do reality show de relacionamentos desde sua primeira edição.

Em entrevista ao Splash, eles revelam que é possível acompanhar a entrega dos casais em cada etapa do experimento e que isso também impacta na intimidade deles.

Quando estão fora do alcance das câmeras, Camila e Klebber costumam debater momentos da atração e refletir sobre como isso impacta em seu próprio relacionamento.

Para Camila, os momentos de reflexão são importantes e válidos para qualquer relação: “Eu acho que a gente vai vendo o comportamento deles nas relações e a gente acaba observando e pensando se fazemos a mesma coisa. Será que eu também penso assim? Será que eu também levo isso para a minha relação? Acho que é mais um lugar de reflexão do que de mudança”.

“Por trás das câmeras vamos criando uma relação mais séria com eles, de apoio mesmo. Estamos ali para o que eles precisarem. Não somos só padrinhos para o programa mostrar e filmar”.

Paixão ardente

Quando questionados sobre a nova temporada, o casal prontamente apontou que foi possível perceber uma ‘paixão ardente’ surgindo entre os participantes dessa temporada.

“Acho que eles vão ver uma paixão ardente. Não sei como isso ficou visível para o público, mas para a gente, principalmente na lua de mel, que é quando vemos os casais montados, sentimos de cara muita paixão. Eles estavam muito apaixonados, sabe? Muito decididos no que queriam”, revela Camila.

Ela ainda afirma que, mesmo com diversos comentários rolando na internet, o público pode esperar uma grande reviravolta no final do reality.

“Está muito diferente das outras temporadas e nos surpreendeu. Tenho certeza que vai surpreender o público também. O nosso elenco é super carismático e eles estão com muita vontade de fazer o programa dar certo, acontecer. Tem um plot twist no final. É só isso que eu posso dizer”, revela a apresentadora.

