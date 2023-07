Férias de Patrícia Poeta: Este foi o primeiro ‘compromisso’ da apresentadora

Patrícia Poeta já deu o play nas férias do Encontro, que começa nesta segunda-feira (03), quando ela será substituída por Tati Machado. Mas, surpreendendo muitas pessoas, a apresentadora da Globo não pegou o avião para um destino internacional.

Neste fim de semana, a famosa esteve ao lado de Ana Maria Braga, sua vizinha de programa nas manhãs da TV Globo, que a convidou para uma festa típica em seu sítio. Em um vídeo que circula nas redes sociais, elas apareceram juntas e quebraram qualquer ideia de concorrência.

“Na nossa festa eu só gosto de receber amigos que eu gosto. Amigos mesmo, de verdade. Não é amigo só de falar oi. Olha quem está aqui, Patrícia Poeta que veio passar o fim de semana, o sábado”, disse a apresentadora do Mais Você, que estava abraçada com Patrícia Poeta.

Ao ouvir as palavras da veterana da TV Globo, a apresentadora do Encontro não economizou no carinho: “Obrigada pelo convite, Ana. Gosto muito de você. Estávamos falando isso agora, fora das câmeras, mas ela sabe o quanto eu admiro ela, o quanto eu gosto e sinto um carinho muito grande”, começou ela.

Em seguida, Patrícia ressaltou que o ambiente era muito acolhedor e mostrou-se empolgada com a festa julinha de Ana Maria Braga: “É muito legal estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. É lindo aqui. Várias energias boas nesta casa. Muito bonito mesmo”.

Por fim, Ana Maria lembrou que a partir desta segunda-feira (03) Patrícia Poeta estará ausente do Encontro e fez um pedido especial para a amiga: “Aproveite as férias por mim. Eu estarei lá torcendo e vendo tudinho”, brincou a famosa.

Quem assume o Encontro na TV Globo?

Em nota, a emissora carioca avisou que o programa apresentado por Patrícia Poeta, que entra de férias no começo desta semana, será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração, até que a jornalista volte à Globo.

“No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do Encontro, que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades”, informou o comunicado enviado à imprensa, depois que Manoel Soares confirmou sua saída do matinal.

