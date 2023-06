Os perfumes favoritos de mulheres ricas

Narciso Rodriguez for Her Eau de Parfum

Essa é uma fragrância floral, que exala um perfume elegante e almiscarado. Devido a qualidade dos seus acordes, exala à distância e fixa por muito tempo.

O perfume apresenta notas de topo de Rosa e Pêssego. Notas de coração Almíscar e Âmbar e notas de fundo em Patchouli e Sândalo.

Chloé Eau de Parfum - Chloé

A fragrância possui notas de rosas e outras flores elegantes, trazendo um aroma agradável e limpo.

As notas de topo da fragrância são Peônia, Lichia e Frésia. Já o coração traz Rosa, Lírio-do-Vale e Magnólia e finaliza com as notas de Cedro da Virgínia e Âmbar.

Baiser Vole - Cartier

A riqueza desse perfume já é possível notar em seu frasco, que foge do padrão. Além das notas florais, esse perfume traz acordes esverdeados, o que faz que o seu uso seja mais indicado para dias ensolarados.

As notas de topo são Lírio e Cítricos. A nota de coração é Lírio e as notas de fundo são Lírio verde e Notas Verdes.

LEIA TAMBÉM: 5 perfumes masculinos que SÃO CLONES de fragrâncias importadas

Coco Mademoiselle Eau de Toilette - Chanel

Clássico da perfumaria importada, Coco Mademoiselle é uma das fragrâncias femininas mais vendidas do mundo. Também é uma fragrância cítrica, mas que também pode ser utilizada durante a noite, pois possui um acorde de baunilha suave.

Laranja, Bergamota e Toranja são as notas de topo. Lichia, Rosa e Jasmim Italiano estão no coração e finaliza com as notas de fundo de Patchouli, Vetiver do Tahiti, Baunilha de Bourbon e Almíscar Branco.

Chanel Allure Sensuelle - Chanel

Outro perfume da Chanel que exala o aroma de mulher rica, seu aroma é mais maduro, indicado para dias frios e eventos noturnos. Traz acordes amadeirados, por isso não é um perfume confortável para algumas pessoas.

As notas de topo são Patchouli, Pimenta Rosa, Pêssego, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Rosa Turca, Rosa Búlgara, Íris, Jasmim e Frutas Seca e as notas de fundo são Patchouli, Baunilha, Especiarias, Sândalo, Vetiver, Ládano, Lavanda e Âmbar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Melhores perfumes masculinos da Natura para presentear o namorado

⋅ 5 perfumes inspirados no clássico Good Girl, de Carolina Herrera

⋅ Estes perfumes masculinos são a elite das fragrâncias nacionais