5 perfumes masculinos que SÃO CLONES de fragrâncias importadas

Se você não tem dinheiro para investir em um perfume importado, mas deseja experimentar um aroma potente e de luxo, os perfumes contratipos são a solução.

Também chamados de inspirados, estas fragrâncias costumam se inspirar em perfumes importados, mas possuem um preço bem mais baixo, devido às suas notas de menor qualidade ou pela marca ser considerada popular, mas que ainda lembram os aromas gringos.

A seguir você confere 5 perfumes masculinos que são clones de importados. Confira!

Homem Tato - Natura / Similar a Blvgari Man In Black

As notas de topo são Pimenta Preta, Cardamomo, Açafrão e Pataqueira. As notas de coração são Íris, Sândalo, Cashmeran e Patchouli e as notas de fundo são Couro, Cumarina, Âmbar e Almíscar.

Kaiak Oceano - Natura / Similar a Blvgari Aqva Pour Homme

As notas de topo são Notas Aquosas, Algas marinhas e Pataqueira. As notas de coração são Sal Marinho e Notas Aromáticas e as notas de fundo são Âmbar Cinzento, Cedro, Musgo, Patchouli, Fava Tonka e Amyris.

LEIA TAMBÉM: Melhores perfumes masculinos da Natura para presentear o namorado

Homem Sagaz - Natura / Similar a Versace Eros

As notas de topo são Mandarina Verde, Sálvia, Erva-Cidreira e Cipreste. As notas de coração são Ameixa, Pimenta Preta e Noz-moscada e as notas de fundo são Âmbar, Sândalo, Cedro, Baunilha e Fava Tonka.

Essencial Elixir - Natura / Similar a CH Men Privé

As notas de topo são Cardamomo, Pimenta Rosa, Pimenta Preta, Mandarina, Toranja, Sálvia, Cassis, Junípero ou zimbro e Limão. As notas de coração são Couro, Lavanda, Violeta e Gerânio e as notas de fundo são Conhaque, Baunilha, Benjoim, Sândalo, Vetiver, Almíscar, Cedro, Patchouli e Musgo de Carvalho.

Malbec Gold - Boticário / 1 Million - Paco Rabanne

As notas de topo são Cardamomo e Bergamota. As notas de coração são Notas Amadeiradas e Patchouli e as notas de fundo são Âmbar e Almíscar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 5 perfumes inspirados no clássico Good Girl, de Carolina Herrera

⋅ Melhores perfumes importados para dar de presente no Dia dos Namorados

⋅ Estes perfumes masculinos são a elite das fragrâncias nacionais