Estes perfumes masculinos são a elite das fragrâncias nacionais

Escolher um perfume novo não é uma tarefa tão fácil. Contudo, alguns aromas se destacam, devido à potência ou ao cheiro diferenciado.

Se você está procurando uma nova fragrância para a sua coleção, fique ligado nas indicações do youtuber ‘Luis Jordão’, que listou os perfumes nacionais com cheiro de elite e acima da média, com qualidade que se assemelha aos importados! Confira.

K Max - Natura

Lançado em 2019, o perfume chama a atenção pela embalagem preta e elegante. É um perfume coringa, podendo ser utilizado durante o dia ou à noite, dias frios ou quentes.

Segundo Jordão, seu aroma se assemelha aos perfumes importados Polo Blue Gold Blend e Acqua Di Gio Profumo.

As notas de topo são Hortelã, Pimenta Preta, Cítricos, Notas Aquosas, Gengibre, Pimenta Rosa, Toranja e Estoraque. As notas de coração são Olíbano, Couro, Junípero ou zimbro, Lavanda, Violeta e Cardamomo e as notas de fundo são Xtreme Ambarino, Vetiver, Cedro, Patchouli, Breu-Branco, Almíscar, Cashmeran e Sândalo.

Intensity - In The Box

Este é um perfume que pertence a uma marca focada em fragrâncias inspiradas. Desta forma, Intensity é um contratipo de Dior Homme Intense, uma dos aromas mais cobiçados entre os homens.

É uma fragrância perfeita para usar em encontros noturnos, principalmente durante o inverno.

A nota de topo é Lavanda. As notas de coração são Íris, Ambreta e Pera e as notas de fundo são Vetiver e Cedro da Virgínia.

New Spirit - Sacratu

A Sacratu também é conhecida pelos perfumes contratipos, contudo, a empresa também aposta em aromas próprios, como é o caso de New Spirit. Para homens que gostam de perfumes sofisticados e fora dos padrões, esse é o mais indicado, pois traz uma nota diferenciada de abacaxi.

Para quem gosta de comparativos, seu aroma se assemelha ao importado Hacivat, de Nishane e também lembra o clássico Creed Aventus.

Abacaxi, Toranja e Bergamota são as notas de topo, seguidas pelas notas de coração em Cedro, Patchouli e Jasmim e finalizando com as notas de fundo de Musgo de Carvalho e Notas Amadeiradas.

Mead - Nuancielo

Fechando a lista de marcas focadas em contratipo, a Nuancielo traz Mead, inspirado no perfume de nicho XJ 1861 Naxos Xerjoff, com valor de mercado que ultrapassa os R$ 3 mil, mas que na versão contratipo sai por um valor mais em conta.

Suas notas de topo são Lavanda, Bergamota e Limão Siciliano, seguidas por Mel, Canela, Jasmim Sambac e Cashmeran e finalizando com Folha de Tabaco, Fava Tonka e Baunilha.

