Melhores perfumes masculinos da Natura para presentear o namorado

O Dia dos Namorados está se aproximando e se você está indeciso entre qual presente escolher para o seu amor, as dicas a seguir são infalíveis.

Dar um perfume de presente pode aparentar ser algo muito comum, mas se o perfume que você escolher estiver entre os melhores, sem dúvidas o seu namorado vai amar receber um destes.

Confira a seguir a lista feita pelo youtuber Moises Maciel com os melhores perfumes da Natura masculinos para presentear alguém.

Homem Sagaz

As notas de topo são Mandarina Verde, Sálvia, Erva-Cidreira e Cipreste. As notas de coração são Ameixa, Pimenta Preta e Noz-moscada. As notas de fundo são: Âmbar, Sândalo, Cedro, Baunilha e Fava Tonka.

Homem Tato

As notas de topo são: Pimenta Preta, Cardamomo, Açafrão e Pataqueira. As notas de coração são: Íris, Sândalo, Cashmeran e Patchouli. As notas de fundo são: Couro, Cumarina, Âmbar e Almíscar.

Essencial Elixir

As notas de topo são Cardamomo, Pimenta Rosa, Pimenta Preta, Mandarina, Toranja, Sálvia, Cassis, Junípero ou zimbro e Limão. As notas de coração são Couro, Lavanda, Violeta e Gerânio. As notas de fundo são Conhaque, Baunilha, Benjoim, Sândalo, Vetiver, Almíscar, Cedro, Patchouli e Musgo de Carvalho.

Essencial Oud

As notas de topo são Cardamomo, Açafrão, Bergamota e Elemi. As notas de coração são Canela, Pralinê, Gerânio, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Bálsamo de Gurjan. As notas de fundo são Agarwood (Oud), Copaíba, Patchouli, Sândalo, Cedro, Almíscar, Âmbar, Abeto, Cashmeran e Ambrocenide.

Essencial Único

As notas de topo são Açafrão, Ishpink, Noz-moscada, Pimenta Rosa e Pomelo. As notas de coração são Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia. As notas de fundo são Âmbar, Ládano, Cumarina, Benjoim, Mirra, Baunilha, Opoponax e Almíscar.

