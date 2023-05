5 perfumes inspirados no clássico Good Girl, de Carolina Herrera Imagem: reprodução Youtube (@aaliceyan)

Se você conhece o mínimo de perfumes importados, sem dúvidas já ouviu falar de Good Girl. A fragrância está entre as cinco mais famosas e cobiçadas entre as mulheres, mas seu alto valor pode fazer com que muitas se afastem da ideia de adquirir este perfume para o seu acervo.

Contudo, é possível sentir o aroma deste ícone importado adquirindo fragrâncias inspiradas. A seguir você confere os 5 perfumes mais parecidos com Good Girl, de Carolina Herrera, de acordo com a youtuber ‘Alice Yan’.

Floratta Red - O Boticário

As notas de topo são Bagas Vermelhas, Maçã e Laranja. As notas de coração são Notas Florais, Tuberosa, Flor de Laranjeira, Violeta e Lótus e as notas de fundo são Chocolate amargo, Âmbar, Almíscar, Sândalo e Cedro.

LEIA TAMBÉM: Melhores perfumes importados para dar de presente no Dia dos Namorados

Imensi - Eudora

As notas de topo são Framboesa, Pimenta Rosa, Mandarina e Ameixa. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Rosa-do-Deserto, Jasmim Marroquino e Flor de Íris e as notas de fundo são Âmbar, Sândalo, Baunilha, Amêndoa, Caramelo, Pralinê, Fava Tonka, Almíscar e Patchouli.

Jeans - Mahogany

As notas de topo são Frutos Silvestres e Mandarina. As notas de coração são Jasmim Sambac, Ylang Ylang, Lírio-do-Vale, Gardênia, Madressilva e Cyclamen e as notas de fundo são Baunilha, Pralinê, Caramelo, Âmbar, Sândalo, Notas Amadeiradas, Cedro e Almíscar.

Eliana Turmalina Jequiti

As notas de topo são Notas Oceânicas, Bergamota, Maçã, Cassis e Damasco. As notas de coração são Notas Verdes, Íris, Cacau, Tuberosa e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Âmbar, Fava Tonka, Baunilha, Amêndoa e Maltol.

Seja Como Flor - Quem Disse Berenice

A nota de topo é Jasmim. A nota de coração é Rosa e a nota de fundo é Cacau.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ “Ímãs de mulheres”: estes perfumes nacionais são os mais elogiados do momento

⋅ Melhores perfumes masculinos de 2023

⋅ Estes perfumes masculinos são a elite das fragrâncias nacionais