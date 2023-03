Perfumes femininos pouco conhecidos para você se sentir exclusiva

Na busca por perfumes exclusivos, você pode se deparar com fragrâncias importadas e com um valor alto. Pensando nisso, a marca Nuancielo, focada em perfumes contratipos, investiu em aromas poucos conhecidos inspirados na elite dos perfumes importados, porém com um melhor custo-benefício. Confira as dicas a seguir!

Evodia / Inspirado em Baccarat Rouge 540 (Maison Francis Kurkdjian)

Inspirado em um perfume de nicho, Evodia possui um aroma diferente, que lembra até mesmo ‘consultório de dentista’, segundo a youtuber Juliara Ferreira. Porém, se transforma com o tempo e aromas florais se tornam destaque.

As notas de topo desse perfume são Açafrão e Jasmim. As notas de coração são Âmbar, Âmbar Cinzento e Notas Amadeiradas e as notas que finalizam a fragrância são Resina de Abeto e Cedro.

Angely / Inspirado em Angel (Mugler)

Inspirado em uma clássica fragrância importada, é ideal para dias mais frescos, pois é bombástico e chama a atenção de longe.

O perfume é composto por Bergamota e Pimenta Rosa no topo, Bagas Vermelhas e Pralinê no corpo e Âlmíscar, Patchouli ou Oriza, Cedro da Virgínia e Baunilha nas notas de fundo.

Imperatriz / Inspirado em Lady Million (Paco Rabanne)

O perfume é composto por acordes de Topo de Néroli, Limão Verdadeiro, Amalfi e Framboesa. No coração possui Jasmim, Flor de Laranjeira Africana e Gardênia e para finalizar leva Patchouli ou Oriza, Mel Branco e Âmbar no fundo.

Majesty / Inspirado em Aventus for Her (Creed)

As notas de topo são Patchouli, Violeta, Maçã Verde, Bergamota, Limão Siciliano e Pimenta Rosa. As notas de coração são Sândalo, Rosa, Almíscar e Styrax e as notas de fundo são Âmbar, Cassis, Groselha Preta, Pêssego, Lilás e Ylang Ylang.

