7 perfumes ideais para HOMENS MADUROS

Se você está cansado de perfumes de composições simples e aromas suave, as fragrâncias a seguir são as ideias para você. Elas separam os homens dos meninos, e trazem notas potentes e que chamam a atenção por onde você passar. Além disso, prometem ser masculinas e bem maduras, sendo ideais para baladas e encontros.

Mercedes Benz Select Night

As notas de topo são Lavanda, Cardamomo e Bergamota. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Madeira Guaiac e Cedro e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo e Patchouli.

Dior Homme Parfum

As notas de topo são Íris da Toscana e Laranja Italiana. As notas de coração são Couro e Rosa e as notas de fundo são Sândalo, Ambreta, Agarwood (Oud) e Cedro.

London for Men Burberry

As notas de topo são Canela, Lavanda e Bergamota. As notas de coração são Couro e Mimosa e as notas de fundo são Folha de Tabaco, Opoponax, Madeira Guaiac e Musgo de Carvalho.

LEIA TAMBÉM: Essas são as fragrâncias masculinas mais sexys e elogiadas pelas mulheres

Explorer Montblanc

As notas de topo são Bergamota, Pimenta Rosa e Sálvia Esclaréia. As notas de coração são Vetiver do Haiti e Couro e as notas de fundo são Ambroxan, Akigalawood, Patchouli da Indonésia e Semente de Cacau.

Icon Elite Alfred Dunhill

As notas de topo são Cardamomo, Laranja Amarga, Bergamota e Lima. As notas de coração são Vetiver, Pimenta Preta, Sálvia Azul e Junípero ou zimbro e as notas de fundo são Ébano, Sândalo, Camurça e Ládano.

Bvlgari Man In Black Bvlgari

As notas de topo são Especiarias, Rum e Tabaco. As notas de coração são Couro, Íris e Tuberosa e as notas de fundo são Fava Tonka, Madeira Guaiac e Benjoim.

Bleu de Chanel

As notas de topo são Toranja, Limão, Hortelã e Pimenta Rosa. As notas de coração são Gengibre, Noz-moscada, Jasmim e Iso E Super e as notas de fundo são Incenso, Vetiver, Cedro, Sândalo, Patchouli, Ládano e Almíscar Branco.

LEIA MAIS: 5 perfumes femininos de poucas borrifadas